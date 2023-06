Neuheiten auf der Rheinkirmes 2023: Paintball, Backfisch-Rutsche und Co. – ein Überblick

Bei über 300 Fahrgeschäften und Imbissständen ist die Auswahl auf der Rheinkirmes ohnehin groß – doch eines ist klar: Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucher der größten Kirmes am Rhein über Neuheiten freuen! Wie gut, dass die Wahl zwischen Riesenrad, Pommes und Co. am Ende jedem selbst überlassen bleibt. Findet hier einen Überblick der diesjährigen Neuheiten auf der Düsseldorfer Rheinkirmes.

Was ist neu auf der Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf?

Kirmesbesucher können sich auf insgesamt 13 Neuheiten freuen. Zwischen Fahrgeschäften und Imbissen ist alles vertreten, was sich Fans der größten Kirmes am Rhein nur wünschen können. Hier ein Überblick:

Airwolf

Backfisch-Rutsche

Crasy Clown

Der Eisladen

Euro Coaster – Achterbahn mit hängenden Gondeln

Excalibur – Riesenschaukel

Flipper

Füchschen Alm

Geistervilla

Mr. Beat

Paintball Zone – Schießen

Villa Wahnsinn

Voodoo Jumper

Airwolf – Sky Control: Freischwingende Gondeln

Dieses Hochfahrgeschäft bereitet Adrenalinjunkies große Freude. Wer sich traut, in den 25 Meter hohen Airwolf einzusteigen, erlebt eine solch rasante Fahrt wohl so schnell nicht wieder. Denn: Da die Gondeln freischwingend sind, wirken während der Fahrt Fliehkräfte auf euch ein, die mit Laser-, Licht- und Nebeleffekten nur noch zum größeren Spektakel werden.

Backfisch-Rutsche

Ja, richtig gehört – die Backfisch-Rutsche wird in diesem Jahr erstmals auf der Rheinkirmes vertreten sein! Hier wird euch nicht einfach nur der beliebte Fisch im Backteigmantel geboten, denn dieser kommt frisch von der Rutsche geflogen. Vom ersten Stock geht es für den gebratenen Fisch über eine Doppelrutsche nach unten in den Verkaufsraum. Hier wird er schließlich im Brötchen angerichtet.

Crazy Clown

Auch für die jungen Besucher wird etwas Neues geboten: Bei Crazy Clown erwarten euch Clowns aus bekannten Animationsfilmen auf einem Rundfahrkarussell. Dabei ist das Ganze in jeder Hinsicht agil, denn die Achsen bewegen sich sowohl vorwärts als auch rückwärts. Auch Erwachsene können mitfahren.

Der Eisladen

Sommer, Sonne, Kirmes und Eis – was gibt es besseres? Unter diesem Motto steht wohl auch Der Eisladen, der auf der Rheinkirmes 2023 seine Premiere feiert. Aus einem quietschbunten Häuschen wird Slush-Eis in beliebten Sorten, wie etwa Orange, Ananas, Kirsche und Gummibärchen, angeboten. Besonders beliebt sind dabei die Eisbecher in Form einer Ananas oder eines Herzens.

Euro Coaster – Achterbahn mit hängenden Gondeln

Auch der Euro Coaster ist erstmals auf der Rheinkirmes dabei. Dabei stand die Achterbahn schon in vielen Orten Europas und Asien – und das Publikum scheint von der 26 Meter hohen Achterbahn inklusive 425 Meter langen Schienenstrecke begeistert. Zu viert kann dabei in einer der hängenden Gondeln Platz genommen werden. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei den Fahrten bei über 40 Stundenkilometern.

Excalibur – Riesenschaukel

Erst im Frühjahr diesen Jahres hat Excalibur Premiere gefeiert, jetzt wird die fabrikneue Riesenschaukel mit einer Schwunghöhe von 47 Metern des Düsseldorfer Schaustellers Harry P.E. Bruch auch auf der Rheinkirmes zu erleben sein.

Flipper

Beim Hochrundfahrgeschäft Flipper erwartet euch eine bis zu 55 Grad neigende Drehscheibe mit zwölf freischwingenden und rotierenden Gondeln. Mutige Mitfahrer sind so gleichzeitig in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Fahrtrichtungen unterwegs.

Füchschen Alm

Sie feiern beide in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen: die Schaustellerfamilie Bruch und die Brauerei Füchschen. Für Oscar Bruch jr. und Peter König Anlass genug, gemeinsame Sache zu machen. Zusammen bringen sie in diesem Jahr erstmalig die Füchschen Alm auf die Rheinkirmes. Die zweistöckige Alm, die eigentlich auf der Düsseldorfer Winterwelt steht, bietet Sommer-Eisstockschießen, warme Speisen im VIP-Bereich und Live-Musik.

Geistervilla

Zu einem richtigen Kirmesbesuch gehört für viele der Besuch einer Geisterbahn. In diesem Jahr erstmals auf der Rheinkirmes dabei ist die Geistervilla, in der Kreischen vorprogrammiert ist. In Gondeln begeben sich Besucher auf eine Berg- und Talfahrt, die an aufwendig kreierten Schauerwesen, Hightech-Gespenstern und lebensecht wirkenden Monsterwesen vorbeiführt.

Mr. Beat

Tagsüber für die ganze Familie, abends für die Party People: Das ist „Mr. Beat“, ein Rundfahrgeschäft, das samt Stroboskop-, Discolicht- und LED-Effekten eher einem Outdoor-Club ähnelt. Tagsüber wird der Fahrbetrieb den Besuchern angepasst, sodass auch Familien mitfahren können. Sechs sternenförmig angelegte Ausleger mit schwenkbaren Armen und Gondeln schütteln euch so richtig durch.

Paintball Zone

Ein farbenfroher Spaß für die ganze Familie verspricht das Spielgeschäft Paintzone. Mit seiner auffälligen Gestaltung ist das im Jahr 2021 in Betrieb genommene Spielgeschäft nicht zu übersehen. Die Spielregeln scheinen einfach: Mit sogenannten Markierern, die mit Luftdruck funktionieren, werden bunte Farbkugeln abgeschossen. Ziel ist es, sich drehende Hindernisse zu treffen. Die Farbkugeln sind biologisch abbaubar.

Villa Wahnsinn

In der Villa Wahnsinn ist der Name Programm, denn der Weg, der durch das Laufgeschäft auf eigene Faust geschieht, ist der pure Wahnsinn. Das verrückte Spaßhaus ist in diesem Jahr erstmals auf der Rheinkirmes vertreten und bietet für Groß und Klein neueste Effekte auf zwei erlebnisreichen Etagen.

Voodoo Jumper

Der Voodoo Jumper erinnert schnell an eine mehrarmige Krake: In den hängenden, selbst drehenden Zweier-Gondeln, hüpft ihr im Kreis – mit Freifalleffekt. Unser Tipp: Vorher unbedingt nichts essen!

Rheinkirmes Düsseldorf 2023: Größte Kirmes am Rhein startet am 14. Juli

Die größte Kirmes am Rhein startet am Freitag, 14. Juli und endet am Sonntag, 23. Juli. Weitere Infos zur Rheinkirmes 2023, welche Fahrgeschäfte ihr erwarten könnt und wann das Feuerwerk startet, erfahrt ihr hier. Infos zur Anfahrt mit Bus, Bahn und Auto findet ihr hier.