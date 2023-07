Wegen Diebstahl: U76 fährt nicht wie geplant zur Düsseldorfer Rheinkirmes

Eigentlich sollte die Rheinbahnlinie U76 während der Rheinkirmes zwischen Krefeld und Düsseldorf verkehren. Dafür sollte sogar eine derzeitige Streckensperrung bis zur Haltestelle Dießem aufgehoben werden. Doch diese Pläne mussten nun kurzfristig aufgehoben werden. Grund dafür ist ein Diebstahl der Oberleitung, wie die Rheinbahn mitteilte.

Passend dazu: Rheinbahn passt Fahrpläne an – diese Bahnen fahren euch zur Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf.

U76 von Krefeld nach Düsseldorf fällt während Rheinkirmes aus

Ab Freitag (14. Juli) bis einschließlich Montag (24. Juli), jeweils 4 Uhr, fahren die Bahnen der U76 aus Düsseldorf kommend ausschließlich bis zur Haltestelle Haus Meer in Meerbusch – und wieder zurück.

Ersatzbusse eingerichtet

Reisewillige in Richtung Krefeld werden allerdings nicht einfach stehengelassen: Zur Haltestelle Krefeld, Grundend werden Ersatzbusse bis zur Endhaltestelle Krefeld, Rheinstraße bereitgestellt. Allerdings werden die Haltestellen Kamperweg an die Haltestelle Neusser Feldweg der Buslinie 071 sowie die Haltestelle Hoterheide an die Haltestelle Kapellenstraße der Buslinie 832 verlegt – in beide Richtungen.

Alternative: Zwischen den Haltestellen Krefeld, Grundend und Krefeld, Rheinstraße können Fahrgäste Linien der SWK (Stadtwerke Krefeld) nutzen, unter anderem die Straßenbahnlinie 041.

Rheinbahn sucht Zeugen des Diebstahls

Hinweise zum Oberleitungsdiebstahl zwischen den Haltestellen Meerbusch, Görgesheide und Krefeld, Grundend können an revision@rheinbahn.de weitergegeben werden.

Anfahrt zur Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf

Im Zeitraum, in dem die Rheinkirmes stattfindet, ist Düsseldorf erfahrungsgemäß extrem voll. Wertvolle Tipps für die Anfahrt zur Rheinkirmes Düsseldorf 2023 mit dem Auto, und wo ihr am besten und kostenlos parken könnt, erfahrt ihr hier.