Konkurrent wirbt mit Flugzeug über Rheinkirmes in Düsseldorf

Fahrgeräusche, lautes Geschrei, Zuckerwatte und bunte Kuscheltiere locken seit Freitag, 14. Juli, Millionen Gäste aus Düsseldorf und NRW nach Oberkassel. Denn auf den Rheinwiesen findet derzeit die Rheinkirmes, die größte Kirmes der Region, statt. Und ausgerechnet hier will eine andere Kirmes nun auf sich aufmerksam machen: Die Stadt Herne wirbt schon am Samstag, 15. Juli, mit einem XXL-Schild in der Luft via Propeller-Flugzeug für die Cranger Kirmes. Wird das 240 Quadratmeter große Tuch mit der Aufschrift „Cranger Kirmes“ und dem Markenzeichen der Veranstaltung, einer bunten Windmühle, jetzt einen dunklen Schatten über die beliebte Rheinkirmes werfen? Wenn, dann wohl nur physischer Natur. Denn da die Cranger Kirmes nicht zeitgleich mit der Rheinkirmes (14. bis 23. Juli) stattfindet, ist ein Schausteller-Zoff wohl eher unwahrscheinlich.

Auf der Rheinkirmes 2023 in Düsseldorf: Stadt Herne wirbt für Cranger Kirmes

Der Chef des Herner Stadtmarketings, Holger Wennrich, nennt die Aktion im WDR „ein klassisches Instrument gezielter Produktwerbung“. Wo sonst solle man Menschen erreichen, die Interesse an Kirmes haben, wenn nicht auf einer Kirmes? Die Luftwerbung gehöre zu den effektivsten Wegen, „ganz schnell tausende von Menschen auf eine sehr positive Art zu erreichen“, so Wennrich.

Da die Cranger Kirmes erst beginnt, wenn die Düsseldorfer Schausteller alles abgebaut haben, sehe man den werblichen Schachzug in Herne nicht als Seitenhieb, sondern viel mehr als „gepflegter Doppelpass mit den Düsseldorfer Kirmesmachern“. Doch was sagen die Düsseldorfer zu der prominenten Werbeaktion? Oliver Wilmering, Vorstand des Düsseldorfer Schaustellerverbandes, zu Tonight News: „Das finden wir hervorragend, da wir dann offenbar einen hohen Stellenwert für die Cranger Kirmes haben. Die wissen, wo sie viele Leute erreichen: auf der Rheinkirmes!“