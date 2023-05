Niall Horan kommt 2024 nach Düsseldorf: Ticketverkauf startet noch diesen Monat – Infos zum Konzert

Bereits als gerade mal Volljähriger wusste der heute 29-jährige Niall Horan bereits so einige Erfolge zu verbuchen: Als Mitglied der irisch-britischen Boyband One Direction erklomm er die Gipfel der Charts – und ist seit der Bandauflösung 2017 als Solokünstler nicht minder erfolgreich.

Im Juni 2023 erscheint sein drittes Album „The Show“, mit dem der Ire anschließend auf Welttournee geht. Im März 2024 kommt Niall Horan für drei Shows auch nach Deutschland, unter anderem nach Düsseldorf. Alle Infos zum Konzert in der NRW-Landeshauptstadt erfahrt ihr hier.

Niall Horan „The Show“-Tour 2024: Termin in Düsseldorf

Niall Horan kommt am 26. März 2024 nach Düsseldorf. Zuvor macht der 29-Jährige am 11. März Halt in München, am 20. März spielt er in Berlin.

Niall Horan in Düsseldorf 2024: Wo findet das Konzert statt?

Auftreten wird der Künstler im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Dann bietet das eigentliche Zuhause der Düsseldorfer EG eine Bühne für Horans Hits wie „Nice To Meet Ya“, „Slow Hands“ und „On The Loose“.

Alle Konzerttermine und Locations in Deutschland gibt es hier im Überblick:

Montag, 11. März 2024: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Mittwoch, 20. März 2024: München, Olympiahalle

Dienstag, 26. März 2024: Düsseldorf, PSD Bank Dome

Niall Horan in Düsseldorf 2024: Wann gibt es Tickets zu kaufen?

Obwohl das Konzert erst im nächsten Jahr stattfindet, gibt es die Tickets schon ab Donnerstag, 1. Juni, um 10 Uhr, über bekannte Verkaufsstellen zu kaufen. Für Telekom-Kunden sind die Prio-Tickets bereits am 31. Mai, ab 10 Uhr, zu erwerben. Die Karten könnten schnell vergriffen sein, wie auch schon bei seinem ehemaligen Bandkollegen Harry Styles, der im Juni 2023 gleich zwei Mal in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auftritt.

Niall-Horan-Konzert in Düsseldorf 2024: Wie teuer sind die Tickets?

Die Ticketpreise sind alles andere als erschwinglich. Angeblich starten die Preise in der günstigsten Kategorie bei 109 Euro.

Konzert von Niall Horan: Wie komme ich zum PSD Bank Dome?

Wer mit dem Auto anreisen möchte, der kann auf eine eigene Tiefgarage am PSD Bank Dome zurückgreifen. Dort stehen 2500 Stellplätze für Besucher bereit. Alternativ bietet die Location zwei weitere Parkplätze direkt am Dome, die zwei Stunden vor Konzertbeginn öffnen.

Adresse für das Navi: DEG-Platz 1, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf

Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, nutzt am besten die Straßenbahn 701 bis zur Haltestelle PSD Bank Dome. Auch die Buslinien 756 und 758 haben mit Dome/Am Hülserhof eine Haltestelle in unmittelbarer Nähe.