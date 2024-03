Die Straßenbahn in Richtung PSD Bank Dome ist am Dienstagabend übervoll mit jungen Mädchen. Sie tragen Sonnenbrillen in Herzform, teilen sich eine Flasche Wasser untereinander und schwärmen über ihre Outfits mit der Aufschrift „The Show“ und den Initialen „NH“. Nein, hier geht es ganz offensichtlich nicht zu einem Rockkonzert der Broilers, sondern zur Show des ehemaligen One-Direction-Stars Niall Horan.

Das Publikum im Innenraum des PSD Bank Dome, ist – wenig überraschend – überwiegend weiblich. Die Altersspanne liegt zwischen 15 und 30 Jahren. Eine Viererclique, bestehend aus Jule (15), Paulina (27), Anika (16) und Lara (15), ist aus Siegburg angereist. „Wir sind seit zwei Jahren riesen Fans von Niall. Es ist unser erstes Konzert und wir sind so aufgeregt!“, sagt eines der Mädchen euphorisch. Auch sie haben ihre T-Shirts selbst beschriftet und bedruckt.

Für Thalida (18) aus Isselburg am Niederrhein geht ein Teenagertraum in Erfüllung. Auch, wenn diese Zeit nicht allzu lange her sein kann. „Ich fiebere schon seit Wochen auf das Konzert hin. Ich bin seit meiner Kindheit ein großer Fan von Niall und es war mein größter Wunsch, ihn einmal live zu erleben“, erzählt sie, während sie ihre Frisur zurechtzupft.

Die Freundinnen Lara und Leonie, beide 23 Jahre alt, sind mit dem Auto aus Osnabrück angereist. „Wir waren schon auf dem Konzert von Harry Styles in Düsseldorf vergangenes Jahr. Es war verrückt.“ Auch Louis Tomlinson, einer der vier Ex-Bandkollegen von Niall Horan, haben sie bereits live gesehen. One Direction sei ein fester Bestandteil ihrer Kindheit gewesen.

Niall Horans Konzert in Düsseldorf ist ausverkauft

Mit einer Tasse Tee in der einen, mit einer Gitarre in der anderen Hand tritt Superstar Niall Horan um 21 Uhr auf die Bühne des ausverkauften PSD Bank Dome in Düsseldorf. „Hey Lovers!“ begrüßt der 30-Jährige seine Anhänger noch während die Vorhänge hochgezogen werden. Das Startsignal für einen Abend mit einer gehörigen Portion Charme.

Mit seinem Hit „Nice to Meet Ya“ eröffnet Horan die Show und legt gleich zu Beginn ein energiegeladenes Tempo vor. Der Geräuschpegel der ausverkauften Halle, der eigentlichen Heimat der Düsseldorfer EG, steigt explosiv an. Es folgen Songs wie „Slow Hands“ und „On A Night Like Tonight“, die von dem Publikum textsicher mitgesungen werden.

Die Freude der Fans ist greifbar. Zwischen den Reihen riecht es nach Vanille-Parfüm und Liebe. Horan: „Die Energie in diesem Raum ist verrückt. Ich bin sprachlos, und das muss man erstmal schaffen“ sagt er, als er sich die „crazy crowd“ anschaut. Und genau diese ist es wohl, die ihm und seiner siebenköpfigen Band auch heute ausreichend Energie schenkt, um 22 Songs in einem Zug zu präsentieren.

Vater klagt über „ohrenbetäubendes Mitgegröle“

Für manche ist die Stimmung wohl zu gut. Ein Vater, der seine Tochter begleitet hat, beschwert sich wegen dem „ohrenbetäubende Mitgegröle“ in seiner Reihe. „Lasst den mal singen – der kann das besser als ihr.“ Doch er kann den Spirit der Fans nicht stoppen – und muss sich wohl oder übel immer wieder die Ohren zuhalten.

Die Security hat sich an diesem Abend vor allem einer Sache verschrieben: Das literweise Reichen von Wasser in die Menge im Stehplatzbereich. Trotzdem müssen einige junge Mädchen aus den Massen getragen werden. Horan bemerkt das und legt eine Pause ein. „Passt auf euch auf und trinkt genug Wasser“, sorgt er sich um seine „Lovers“.

One-Direction-Hit wird zum Gänsehautmoment des Abends

Das Highlight des Abends wird durch eine ausfahrende Discokugel angestimmt. Der ganze Dome glitzert, so wie die Augen des Sängers. Die ersten Töne fallen – und die Menge weiß: Horan stimmt seine gefühlvolle Version von „Stockholm Syndrome“ von One Direction an. Er sorgt so für drei Minuten Gänsehaut im Publikum. Ein gebasteltes Fan-Plakat fasst den Moment gut zusammen: „Düsseldorf is for ‚Lovers'“.

