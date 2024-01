Spendenaktion beim nächsten Heimspiel: So können DEG-Fans die Düsseldorfer Tiertafel unterstützen

Für die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft (DEG) steht am Sonntag (14. Januar) ein wichtiges Spiel im Rather Dome an: Der Eishockey-Bundesligist der NRW-Landeshauptstadt empfängt Spitzenreiter Bremerhaven. Über 11.000 Zuschauer werden für das Highlight-Match erwartet. Wie der Eishockey-Klub am Mittwoch (10.Januar) auf seinem Instagram-Kanal bekanntgab, sind Sitzplätze für die Partie bereits komplett ausverkauft. Stehplätze soll es aber noch ausreichend im Online-Ticketshop und an der Tageskasse geben.

Bevor Düsseldorfer Fans ihre Lieblingsmannschaft tatkräftig unterstützen, können sie am Spieltag noch anderweitig etwas Gutes tun: Die Tiertafel Düsseldorf steht ab 11.30 Uhr mit einem großen Wagen vor dem Eingang der Arena und nimmt Spenden an.

Diese Spenden benötigt die Düsseldorfer Tiertafel

Die Tiertafel benötigt dabei nach eigenen Angaben vor allem Nassfutter und Leckerlis für Katzen in allen Varianten sowie Nassfutter für Hunde in 400g-Dosen und Schälchen. Über das ein oder andere Paket Katzenstreu freut sich der gemeinnützige Verein aber auch. Beachtet jedoch: Sachspenden in Form von Zubehör nehmen die Helfer aus logistischen Gründen nicht an.

Daneben ist die Tiertafel mit einem Infostand im Inneren des Stadions vertreten. Dort steht das Team Tierfreunden für Gespräche und weitere Informationen zur Verfügung. Wer möchte, kann dort außerdem seinen Pfandbecher zurücklassen und das Rückgeld somit spenden.

Weitere Gäste beim Spiel der DEG am Sonntag

Zu Gast sind im Rather Dome am Sonntag allerdings nicht nur die Tierschützer. Da das Match der DEG gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven auch im Zeichen der deutsch-japanischen Freundschaft steht, gibt es zwei Auftritte der Trommler-Formation „Taiko Miyabi“. Zudem steht vor dem Stadion ein Food-Truck, an welchem sich hungrige Fans an fernöstlichen Köstlichkeiten satt essen können. Die DEG begrüßt darüber hinaus auch zahlreiche japanische Kinder in der Halle.

