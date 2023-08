Eislaufen in Düsseldorf: Schlittschuh-Saison startet am 9. September

Menschen aus Düsseldorf können sich freuen: Bald können im Eisstadion an der Brehmstraße wieder Runden mit den Schlittschuhen gedreht werden. Ab dem 9. September startet die Eislaufssaison wieder im besagten Eisstadion. Das verkündete die Stadt am Donnerstag (24. August).

Was kostet der Eintritt in das Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf?

Zu den öffentlichen Laufzeiten von Dienstag bis Sonntag können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Bahn nutzen.

Der Eintritt liegt bei 1,30 Euro für Kinder und 2,80 Euro für Erwachsene. Eine 12er-Karte für Kinder und Jugendliche kostet 13 Euro, für Erwachsene 28 Euro.

Wann hat das Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf geöffnet?

Die öffentlichen Laufzeiten sehen wie folgt aus:

Dienstag von 17 bis 19 Uhr

Mittwoch von 16 bis 18 Uhr

Donnerstag von 16 bis 18 Uhr

Freitag von 17 bis 19 und 20 bis 22 Uhr

Samstag von 14 bis 16 und 17 bis 19 Uhr

Sonntag von 11 bis 13, 14 bis 16 und 17 bis 19 Uhr

Außerhalb der öffentlichen Eislaufzeiten steht die Bahn Schulen und Vereinen zum Trainingsbetrieb zur Verfügung.

Wie komme ich zum Eisstadion an der Brehmstraße in Düsseldorf?

Das Eisstadion an der Brehmstraße ist ganz einfach mit dem ÖPNV zu erreichen. So befindet sich in unmittelbarer Nähe die Straßenbahnhaltestelle Grunerstraße. Hier hält die Straßenbahn 708.

Wer mit dem Auto kommt, kann seinen Wagen auf dem Parkplatz des Eisstadions abstellen. Für zwei Stunden Parkdauer sind 1,80 Euro fällig.

Adresse: Brehmstraße 27, 40239 Düsseldorf

Eislaufen in Düsseldorf: Eissporthalle in Benrath bereits geöffnet

Im Gegensatz zum Eisstadion an der Brehmstraße ist die Eislauf-Saison in der Eissporthalle im Düsseldorfer Stadtteil Benrath bereits gestartet. Seit dem 18. August kommen Groß und Klein hier in rasantes Schlittschuh-Vergnügen.

Zu diesen Zeiten hat die Eislaufbahn an der Kappeler Straße 107 geöffnet:

Montag von 15 bis 17 Uhr

Dienstag von 20 bis 22 Uhr

Mittwoch geschlossen

Donnerstag 17 bis 22 Uhr

Freitag 14 bis 16 Uhr und ab 17 Uhr Disco bis 22 Uhr

Samstag 10 bis 16 Uhr und Disco von 17 bis 22 Uhr

Sonntag 10 bis 19 Uhr

Die genauen Zeiten werden zudem noch einmal bei der Online-Buchung angezeigt. Für Jugendliche kostet der Eintritt 4 Euro. Erwachsene zahlen 6 Euro. Für zwei Stunden kann dann nach Herzenslust über die Eisfläche gedüst werden.