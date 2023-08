Freibadsaison in Düsseldorf endet – Hallenbäder machen sich bereit

Der Sommer zeigt sich in diesen Augusttagen noch mal von seiner schönen Seite. Allzu lange aber dürfte der Spätsommer nicht mehr anhalten, daher müssen sich Freibadfans langsam, aber sicher damit abfinden, dass die Saison zu Ende geht. Die ersten Hallenbäder bereiten sich umgekehrt auf die kalten Tage vor.

Dann wird in Düsseldorf auch erstmals das Badehaus Benrath geöffnet haben. Zum Sommer war bereits das Freibad in Benrath wiedereröffnet worden, womit nach sieben Jahren wieder vier Freibäder in der Landeshauptstadt für mehrere Monate zugänglich waren. Das aber findet zum 27. August ein Ende.

Hallenbad „Schwimm‘ in Bilk“ eröffnet Winter-Schwimmsaison in Düsseldorf

Denn dann schließt als erstes das Rheinbad seine Pforten. Am 28. August öffnet dafür das 2008 erbaute Hallenbad „Schwimm‘ in Bilk“ und läutet damit die Wintersaison ein. Am 2. September folgt die Neueröffnung des Hallenbads in Benrath. Mit einer großen Feier über das gesamte Wochenende am 2. und 3. September soll die Neueröffnung mit großem Rahmenprogramm gefeiert werden.

Am 5. September folgen schließlich noch die Münstertherme und das Gartenhallenbad Unterrath. Ebenfalls eröffnet wird dann auch die neue Sauna im Familienbad Niederheid. Wer hingegen noch die letzten Sonnenstrahlen unter freiem Himmel genießen möchte, der hat im Freibad Benrath noch bis zum 30. August Gelegenheit dazu. Am 3. September schließen zudem das Allwetterbad in Flingern und das Strandbad in Lörick.