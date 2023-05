Freibad in Düsseldorf feiert Wiedereröffnung: So schön ist das neue Schwimmbad in Benrath

Schwimmen in Düsseldorf unter freiem Himmel ist erstmals seit sieben Jahren wieder in allen vier städtischen Freibädern möglich. Nach vierjähriger Schließung und Modernisierung öffnete das Freibad in Benrath an der Regerstraße am Freitag wieder seine Tore – die Sommersaison kann kommen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat am Freitag, 26. Mai, gemeinsam mit Peter Schwabe, Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft Düsseldorf, und Bädergesellschafts-Geschäftsführer Christoph Schlupkothen das sanierte Bad offiziell wiedereröffnet. Nach der Freibadsaison 2023 soll zudem noch die Eröffnung des angrenzenden, neuen Hallenbad-Komplexes „Badehaus Benrath“ erfolgen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: „Mit der Wiedereröffnung des Freibads in Benrath ist der Bädergesellschaft Düsseldorf ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen der Erneuerung und Attraktivierung ihrer Anlagen gelungen: Neben dem Allwetterbad Flingern, dem Strandbad Lörick und dem Freibad Rheinbad sind erstmals seit sieben Jahren wieder alle vier städtischen Freibäder zum Start der Sommersaison im Betrieb.“

Freibad Düsseldorf-Benrath: Diese Neuheiten locken ins Wasser

Die Sanierung ist nun abgeschlossen, und die gut fünfzigjährige Geschichte des Bades kann nach dreijähriger Bauzeit im Jahr 2023 weiter fortgeschrieben werden: Neben der großen Liegewiese stehen verschiedene Attraktionen – insbesondere für Kinder – bereit, so zum Beispiel ein Spraypark, ein Wasserpilz und eine Breitrutsche. Für größere Kinder und Erwachsene gibt es auch wieder einen Beachvolleyballplatz und eine Sprungplattform.

Während der Freibadsaison haben Sportschwimmerinnen und -schwimmer in Benrath die Möglichkeit, auf den sechs 50-Meter-Bahnen ihre Einheiten zu absolvieren und mit der Familie im Nichtschwimmerbereich Spiel und Spaß zu erleben. Insgesamt steht den Badegästen eine Wasserfläche von rund 1.300 Quadratmetern zur Verfügung.

Mit Blick auf das angrenzende „Badehaus Benrath“ zeigt sich Peter Schwabe erfreut: „Die Bürgerinnen und Bürger mussten lange auf ihr Schwimmbad warten, und nun freuen wir uns darauf, ihnen den ersten Teil zurückgeben zu können – und das in ganz neuem Glanz.“

Wiedereröffnung vom Freibad in Benrath: Nachhaltigkeit im Fokus

Neben den Attraktionen stand bei der Modernisierung auch das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. So wurde ein umfangreiches Energiesparsystem installiert, das unter anderem eine Solaranlage mit ca. 760 kW beinhaltet, die das Badehaus und das Freibad mit Energie versorgt.

Geschäftsführer Christoph Schlupkothen zeigt sich ebenfalls beeindruckt: „Vor dem Hintergrund der zahlreichen Rückschläge, die wir während der Umsetzung des Bauvorhabens hinnehmen mussten, bin ich sehr stolz auf die Leistung aller Beteiligten. Mit dem fortschrittlichen Energiesparsystem und der hervorragenden Anbindung an den Personennahverkehr sind wir auch in Sachen Nachhaltigkeit vorne dabei.“

Alle weiteren Informationen zum neuen Schwimmbad gibt es online auf der Website der Bädergesellschaft Düsseldorf.

Freibad in Benrath: Preise und Öffnungszeiten

Das Freibad in Benrath ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen. Tagestickets für Erwachsene kosten online ab 4,05 Euro, für Kinder, ab 4 bis unter 18 Jahre, ab 2,70 Euro. Parkplätze gibt es vor Ort, bis zu 2 Stunden kosten euch 2 Euro, bis zu 4 Stunden 3 Euro. Gegen Vorlage der Park-Quittung ab 2 Euro wird Erwachsenen auf den Badeintritt bis zu 1 Euro angerechnet oder bei Mehrfacheintritten auch anteilig erstattet.

Adresse: Freibad Benrath, Regerstraße 9, 40593 Düsseldorf