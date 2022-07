Rheinkirmes 2022: Karussell-Ausfälle, Todes-Drama, Einbußen – so war das erste Wochenende

Nach den ersten drei Tagen war auf der Rheinkirmes in Düsseldorf bereits eine Menge geboten. So gab es schon einige teils kostspielige Ausfälle von Fahrgeschäften, die Aufregung um den Ballermann-Hit „Layla“ ist ebenso noch nicht ganz abgeklungen und der Tod eines Schützenpferds hat ebenfalls zu neuen Überlegungen für die Zukunft geführt.

So will man nach dem tragischen Unglück in Zukunft von Pferden auf der Rheinkirmes absehen, heißt es. Doch neben dem schrecklichen Verlust mussten auch einige Schausteller Einbußen hinnehmen.

So berichtet die „Rheinische Post“ davon, dass die Riesenschaukel Gladiator beinahe einen gesamten Tag stillstand, wegen eines Ersatzteils. Der Verlust des niederländischen Betreibers wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Ruhige Lage für Polizei und Feuerwehr

Auch die „Wilde Maus“ hatte kurzzeitig Probleme, hier war es aber wohl nur eine Kleinigkeit, denn nach wenigen Minuten ging es hier direkt weiter. Etwas länger dauerte es wiederum bei der Geisterbahn, wo eine nicht identifizierbare Flüssigkeit dafür sorgte, dass die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Beim Ballermann-Song „Layla“ hat man sich wohl scheinbar darauf verständigt, die hitzige Diskussion um das leidvolle Thema etwas herunterzufahren. Letztlich wurde der Song in einer Karaoke-Version gespielt, die Feiernden sangen den Text dann selbst inbrünstig mit. In einigen Zelten wurde er dann auch in der Vollversion abgespielt.

Für die Polizei und die Feuerwehr war das erste Kirmes-Wochenende eher ruhig bis normal. Bis auf kleineren Einsätzen wegen Taschendiebstählen und Körperverletzungen sei nichts Auffälliges dabei gewesen, auch die Feuerwehr verlebte die ersten Tage ruhig. Die Rheinkirmes läuft noch bis zum 24. Juli.

