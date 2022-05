Düsseldorfer Altstadt-Club Mauer: Wiedereröffnung am 20. und 21. Mai

Der Kellerclub nahe der Ratinger Straße war lange eine feste Institution im Nachtleben der NRW-Landeshauptstadt. Doch 2019 hörte der damalige Pächter Michael Kuchenbecker auf, die Mauer stand seitdem leer. Als im Dezember 2021 die Nachricht kam, dass die Mauer neue Mieter hat und bald wieder öffnen wird, war die Freude bei den Düsseldorfern entsprechend groß.

Aktuell überwiegen die positiven Nachrichten im Düsseldorfer Nachtleben: Fast alle Clubs haben nach langer Corona-Pause wieder geöffnet, das „Oh Baby Anna“ hat mit Daniel Raeck einen neuen Betreiber und auch der Club im „The Paradise Now“ kommt gut an. Und jetzt zieht die Mauer nach! Die Location nahe der Ratinger Straße wird am 20. und 21. Mai wieder die Türen öffnen.

Düsseldorfer Club Mauer: Neustart ist am 20. und 21. Mai

Aller guten Dinge sind drei: Betriebsleiter Steve Tang hatte ursprünglich auf März gehofft, dann sollte es erst der 13. und 14. Mai werden. Doch wie es manchmal so ist, kommt dann doch noch etwas dazwischen beziehungsweise läuft noch nicht rund. Und deshalb jetzt der neue Termin. „Dabei bleibt es aber auch und dann kann es endlich losgehen“, freut sich der Gastronom.

Am bewährten Konzept soll sich nicht viel ändern: Musikalisch steht Mainstream auf dem Programm, es werden lokale DJs im Wechsel auflegen und die Preise entsprechend „normal“ sein. Und die Öffnungstage? „Wir werden wie gewohnt Freitag und Samstag um 22 Uhr aufmachen – und natürlich an geeigneten Vorfeiertagen wie am Mittwoch mit dem 25. Mai“, erklärt der 45 Jahre alte Betriebsleiter.

Doch jetzt konzentriert sich das Team erstmal auf den Neustart der Mauer, der Countdown bis zum 20. Mai läuft. Der Eintritt am Opening-Wochenende (und auch an den weiteren Öffnungstagen) ist übrigens frei, für den Sound sorgen am ersten Freitag DJ SK-One & Yoscar, am Samstag dann BIG M und DJ Samuel.