Düsseldorfer Club in der Altstadt: Neuer Mieter für die Mauer gesucht

Die Mauer in der Düsseldorfer Altstadt gehörte viele Jahre zu den beliebtesten Feier-Adressen – bis 2019 die Lichter ausgingen. 2022 übernahm dann ein neuer Pächter die Location. Dieser ließ den Club aufwendig renovieren, Eröffnung war im Mai 2022. Doch jetzt werden wieder neue Mieter gesucht, wie eine Immobilien-Anzeige verrät.

Ein kurzer Rückblick: Der Kellerclub nahe der Ratinger Straße war lange eine feste Institution im Düsseldorfer Nachtleben. Jeden Freitag, Samstag und an Vorfeiertagen öffneten sich die Türen. Die richtige Musik zum Feiern, eine lockere Tür, Portemonnaie-freundliche Preise – das zeichnete die Mauer aus. 2015 übernahm Michael Kuchenbecker die Location von Brigitte Conen. Vier Jahre später war dann alles vorbei: Der Düsseldorfer Gastronom hörte im Dezember 2019 aus wirtschaftlichen Gründen auf.

Mauer Düsseldorf: Per Immobilien-Anzeige wird nach einem Nachfolger gesucht

Gastroberater und Makler Markus Eirund wurde anschließend mit der Mieter-Suche beauftragt – keine leichte Aufgabe in den Corona-Jahren. Und so sprangen auch mehrere ernsthafte Interessenten aus dem Düsseldorfer Club-Business ab. Doch schließlich waren neue Betreiber gefunden, im Frühjahr 2022 ging es in der Mauer wieder los. Dass ein Gastro-Neustart in dieser von der Corona-Pandemie bedingten Zeit kein einfacher werden würde, war dem neuen Betriebsleiter bewusst. So sprach Steve Tang in einem Interview über ein „schweres Erbe in einem turbulenten Jahr“.

Ob am Ende das Erbe zu schwer war? Darüber lässt sich nur spekulieren. Fest steht, dass Markus Eirund wieder auf der Suche ist. Und so heißt es in der Anzeige: „Der Club ist komplett inventarisiert und alle technischen Anlagen sind in sehr guten Zustand. Das Objekt wird vom Pächter rentabel geführt und kann kurzfristig abgegeben werden.“