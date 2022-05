Düsseldorf

Düsseldorf: Sportaktionstag „Kids in Action“ findet wieder statt – alle Infos

31. Mai 2022

Zwei Jahre fiel der Aktionstag "Kids in Action" in Düsseldorf wegen der Corona-Pandemie aus. Am Sonntag, 12. Juni ist es aber wieder soweit: Rund 40 Sportarten können am 12. Juni kostenfrei im Arena-Sportpark ausprobiert werden. Wir haben alle Infos.