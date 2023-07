Feiern in Düsseldorf: Die Party-Tipps am dritten Juli-Wochenende

Ausgehen in der schönsten Stadt am Rhein: Die Clubs in Düsseldorf haben ihre Pforten geöffnet und laden regelmäßig zum Abriss. Von der Nachtresidenz und dem Sir Walter bis zum Sub und den Rudas Studios, vom Schickimicki bis zum Kuhstall – die besten Partys der Stadt findet ihr hier!

Es geht doch nichts über einen zünftigen Partyabend in Düsseldorf: sich im Takt der Musik treiben lassen, die Tanzfläche erobern oder genüsslich mit Freunden Cocktails trinken und die Uhrzeit einfach mal ignorieren – herrlich! Immer mit dabei: unsere Partyfotografen. Deren Bilder und zahlreiche praktische Infos zum Nachtleben in Düsseldorf findet ihr hier:

Im Folgenden zeigen wir euch die Party-Highlights der kommenden Tage, fein säuberlich aufgelistet nach Uhrzeit. Gefettet sind die persönlichen Tipps der Redaktion.

Partys in Düsseldorf am Dienstag, 11. Juli 2023

Dienstag ab 18 Uhr: Pebble’s Terrasse am Hyatt Regency (Medienhafen) – „Afterwork@Pebble’s“

Partys in Düsseldorf am Mittwoch, 12. Juli 2023

Mittwoch ab 16 Uhr: Rosenrot

Mittwoch ab 16 Uhr: Naseband’s

Mittwoch ab 17 Uhr: Ghorban Delikatessen – „After Work“

Mittwoch ab 17 Uhr: White Room – „After Work“

Mittwoch ab 18 Uhr: Kasematten – Ibiza Afterwork mit DJ Axlnt

Mittwoch ab 18 Uhr: Kuhstall – „Hustle Night“

Mittwoch ab 18 Uhr: The Eight Club (Ufer 8) – „Terrazza Electronica“ mit Oliver van Lin (Die Strandpiraten) und Thomas Ullrich

Mittwoch ab 20 Uhr: Papagayo

Mittwoch ab 21 Uhr: Sub – „Mittwochsubbing“

Partys in Düsseldorf am Donnerstag, 13. Juli 2023

Donnerstag ab 17 Uhr: Ghorban Delikatessen – „After Work“

Donnerstag ab 18 Uhr: FETT Weinbar

Donnerstag ab 18 Uhr: Elephant Bar

Donnerstag ab 18 Uhr: Stadtstrand Tonhallenufer – „DJ Lounge Feat. DJ Rico“

Donnerstag ab 18 Uhr: Kuhstall – „Startup for the Weekend“

Donnerstag ab 19 Uhr: Boston Bar

Donnerstag ab 19 Uhr: Sir Walter – „Milchbar“

Donnerstag ab 20 Uhr: Papagayo

Partys in Düsseldorf am Freitag, 14. Juli 2023

Freitag ab 16 Uhr: Rosenrot

Freitag ab 16 Uhr: Naseband’s – „Wine & Music“

Freitag ab 18 Uhr: Au Quai am Medienhafen – „Sundown Harbour Club Event“ (immer freitags, bis einschließlich 4. August 2023)

Freitag ab 18 Uhr: Kuhstall

Freitag ab 19 Uhr: Sir Walter

Freitag ab 19 Uhr: Elephant Bar

Freitag ab 19 Uhr: Boston Bar

Freitag ab 19 Uhr: FETT Weinbar

Freitag ab 20 Uhr: Sassafras „Hausbar“

Freitag ab 20 Uhr: The Paradise Now

Freitag ab 20 Uhr: Oberbayern

Freitag ab 20 Uhr: Papagayo

Freitag ab 21 Uhr: Silq – „Silqy Monsters“ mit Matonik und Mossy

Freitag ab 21 Uhr: Sub

Freitag ab 21 Uhr: Oh Baby Anna – Daniel Rateuke und Alex Field

Freitag ab 22 Uhr: Knight Club

Freitag ab 22 Uhr: Hausbar

Freitag ab 22 Uhr: Schickimicki – „Back to the 90s“

Freitag ab 22.30 Uhr: Les Halles (Areal Böhler) – „Dance, Dance, Dance“

Freitag ab 23 Uhr: K1 Club – „K1 Karaoke & After Hour“

Partys in Düsseldorf am Samstag, 15. Juli 2023

Samstag ab 14 Uhr: Naseband’s

Samstag ab 15 Uhr: Treibgut (Stahlwerk) – „Technostube“ mit Adrian Mills, KVASIR, MDI808, Per Pleks und Prinz

Samstag ab 15 Uhr: Rosenrot

Samstag ab 18 Uhr: Kuhstall

Samstag ab 18 Uhr: Sassafras „Saturday Night Fever“

Samstag ab 19 Uhr: Stadtstrand Tonhallenufer – „Akanni & Friends“ – Bap Beatz am Stadtstrand

Samstag ab 19 Uhr: Boston Bar

Samstag ab 19 Uhr: FETT Weinbar

Samstag ab 19 Uhr: Grand Pu Bar

Samstag ab 19 Uhr: Elephant Bar

Samstag ab 19 Uhr: Sir Walter

Samstag ab 19 Uhr: Oberbayern

Samstag ab 20 Uhr: The Paradise Now

Samstag ab 20 Uhr: Papagayo

Samstag ab 21 Uhr: Oh Baby Anna – Avocado und Simia



Samstag ab 21 Uhr: Silq – „Qlubnacht“ mit Monojack, Frank Sonic und Joe T.

Samstag ab 21 Uhr: Sub

Samstag ab 22 Uhr: Schickimicki – „Shameless Saturday“

Samstag ab 22 Uhr: Hausbar

Samstag ab 22 Uhr: Knight Club

Samstag ab 22.30 Uhr: Mahiki Club

Samstag ab 23 Uhr: The Eight Club – „The Asian Party“ (All White Edition)

Samstag ab 23 Uhr: K1 Club

Samstag ab 23 Uhr: Nachtresidenz – „Peaches“

Samstag ab 23 Uhr: Rudas Studios Club – „Candy“

Vormerken: Das sind die nächsten Partys im Juli und August in Düsseldorf!

Ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen (Änderungen vorbehalten):