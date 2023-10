Chaotischer Samstag heute in Düsseldorf: Palästinenser-Demo auf der Kö, Fortuna-Spiel und mehr!

Wer heute in Düsseldorf unterwegs ist, sollte mit einer vollen Stadt und dem ein oder anderen Konflikt-Hotspot rechnen: Auf der Königsallee soll am Nachmittag eine große Palästinenser-Demo über die Edelmeile ziehen, in Golzheim demonstrieren AfD-Anhänger gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft.

Starten soll die Demo vom AfD-Kreisverband ab 14 Uhr am Frankenplatz in Derendorf. Bereits vorab, um 13.30 Uhr, hat das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Behörden erwarten rund 500 Teilnehmer – und einige potentielle Auseinandersetzungen.

Zeitgleich mit dem Start der AfD-Demo könnte es auch in der Nähe vom Graf-Adolf-Platz voll werden: Zur Eröffnung eines neuen Restaurants an der Adersstraße werden bis zu 2000 Besucher erwartet. Sucuk and Chill bietet die deftige Wurst direkt vom Drehspieß an, eingebettet in ein Simit-Brot. Der Hype um den neuen Foodspot in Düsseldorf wurde vorab über Social Media angeheizt.

Palästinenser-Demo zieht über die Kö

Ebenfalls ab 14 Uhr, bis ca. 17.30 Uhr, steht die Stadt vom Hauptbahnhof über die Königsallee bis zum Landtag Kopf: Bis zu 2000 Teilnehmer werden bei dem Protestzug unter dem Titel „Verurteilung der Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza“ erwartet.

Gute Nachrichten gibt es aus der Altstadt: Hier locken seit Freitag das populäre Riesenrad „Wheel of Vision“ und die Herbstkirmes ans Rheinufer und den Burgplatz. Dementsprechend voll könnte es am späten Nachmittag auch hier werden – die Wettervorhersage hält für Kirmes-Fans einen bewölkten, aber immerhin trockenen Samstag in Petto. Zudem hat der Stadtstrand am Tonhallenufer sein Programm noch einmal verlängert.

Definitiv richtig voll wird es am Abend rund um die Arena im Norden der Stadt: Um 20.30 Uhr startet die Fortuna gegen Kaiserslautern durch – vor vollbesetzter Arena mit 50.000 Zuschauern. Es ist das erste Spiel unter dem Motto „Fortuna für alle“ – die Eintrittskarten wurden kostenlos vergeben.

