Volles Haus am Samstag gegen Lautern: Fortuna Düsseldorf freut sich aufs erste Gratis-Spiel

Fortuna Düsseldorf fiebert dem ersten von drei Umsonst-Spielen in dieser Saison gegen den 1. FC Kaiserslautern entgegen. „Jeder Spieler, jeder Fan wünscht sich ein volles Stadion und diese spezielle Atmosphäre, wenn alle Plätze belegt sind. Wir freuen uns sehr, dass wir am Samstag Fortuna für alle zum ersten Mal erlebbar machen“, sagte Fortunas Vorstandsvorsitzender Alexander Jobst der Deutschen Presse-Agentur vor dem Zweitliga-Spitzenspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Die Arena soll mit 52.000 Zuschauern, die keinen Eintritt bezahlen müssen, voll besetzt sein. In dieser Spielzeit wird es auch Fortuna-Heimspiele gegen den FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig umsonst geben. Langfristig will der Klub möglichst alle Heimspiele umsonst anbieten.

„Das Stadionerlebnis ist ein verbindendes Element und macht vor allem Spaß. Das wollen wir mit unserem Ansatz möglichst vielen Menschen ermöglichen“, sagte Jobst. Finanziert wird das Projekt „Fortuna für alle“ über Sponsoren.

