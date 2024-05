Die besten Fotos vom CSD 2024 in Düsseldorf: So bunt war die Parade!

Fotos

Die besten Fotos vom CSD 2024 in Düsseldorf: So war die Parade am Samstag, 25. Mai

26. Mai 2024

Noch bis zum 26. Mai findet in Düsseldorf der CSD 2024 statt, am Samstag zog die große Parade über die Kö bis zum Johannes-Rau-Platz. Die schönsten Momente zeigen wir euch hier.