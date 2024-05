CSD 2024 in Köln: Programm, Strecke, Partys – alle Infos

Vom 19. bis zum 21. Juli 2024 findet der CSD in Köln statt. Die große Parade wird von einem bunten Bühnenprogramm und queeren Partys in der ganzen Stadt begleitet. Wir haben alle Infos für euch im Überblick.

Was? CSD 2023

CSD 2023 Wann? 19. bis 21. Juli 2024

19. bis 21. Juli 2024 Wo? Rund um den Heumarkt und den Alter Markt

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

CSD Köln 2024: Termine – wann beginnt die Cologne Pride?

Die Cologne Pride 2024 startet am Freitag, 6. Juli, und endet am Sonntag, 21. Juli 2024. Das CSD-Straßenfest läuft vom 19. bis zum 21. Juli und die große CSD-Demonstration findet am 21. Juli 2024 statt.

CSD Köln 2024: Wann starten die Demo und Parade am Sonntag?

Zur Demo am Sonntag werden wieder hunderttausende Zuschauer in Köln erwartet. Die Parade startet um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke.

Von dort aus führt die Strecke über die Augustinerstraße, Pipinstraße, Hohe Straße, Gürzenichstraße, Schildergasse, Neumarkt, Apostelnstraße, Mittelstraße, Rudolfplatz, Hohenzollernring, Friesenplatz, Magnusstraße, Zeughausstraße, Burgmauer und Komödienstraße. Auf Höhe der Marzellenstraße endet die Parade.

CSD Köln 2024: Das Programm auf den Bühnen der Stadt

Wie immer wird es drei verschiedene Bühnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten in der Innenstadt geben. Was euch an den verschiedenen Bühnen erwartet, erfahrt ihr hier. Das CSD-Bühnenprogramm am Straßenfest-Wochenende Bühne am Heumarkt: Mischung aus Musik, Show und Politik Bühne am Alter Markt: Politurbühne mit Musik, Information und Politik Bühne am Gürzenich: Tanzbühne mit (inter)nationalen DJs

Die besten Partys zum CSD 2024 in Köln

Natürlich wird am CSD-Wochenende stilecht bis tief in die Nacht hinein gefeiert. Wenn das Bühnenprogramm vorbei ist, geht es weiter in die Clubs der Stadt.

Die wichtigsten Partytermine am Wochenende:

19. Juli: Uniqorn – Official Opening CSD Party, Quater 1, 0 Uhr

20. Juli: Cologne Pride Boat by Rheinfetisch, MS Rheinfantasie, 12.30 Uhr

21. Juli: Green Komm, Nachtflug, 6 Uhr

21. Juli: Naughty Cologne Pride Closing Party, 20 Uhr

CSD Köln 2024: Motto der Cologne Pride