CSD 2024 in Düsseldorf: Termin, Strecke, Programm und neue Infos

Vom 24. bis 26. Mai (Freitag bis Sonntag) übernimmt die LGBTQ-Bewegung wieder das Zepter in der NRW-Landeshauptstadt. Vom beliebten Straßenfest am Johannes-Rau-Platz über die Demo-Parade am Samstag bis zum Gottesdienst: Wir haben alle Infos zum CSD 2024 in Düsseldorf.

CSD 2024 in Düsseldorf mit dem Motto „Rote Karte!“

Der Christopher Street Day hat sich in den vergangenen Jahren wohl zur charmantesten Demonstration des Planeten gewandelt: Hier fliegen Herzen, wehen bunte Farben und die Kostüme sind ein echter Hingucker.

Zumindest auf dem Papier sind Schwule und Lesben in der Gesellschaft angekommen, so können sie endlich auch heiraten. An viel zu vielen Orten aber werden sie noch immer benachteiligt. Umso wichtiger , dass der CSD auch in Düsseldorf nochmal die Werbetrommel für mehr Verständnis untereinander rührt: Das Motto für 2024 lautet deshalb „Rote Karte“ – und zwar gegen Homophobie, Transphobie, Rassismus und Respektlosigkeit.

Das sagen die Veranstalter: „In einer Gesellschaft, die Vielfalt und Respekt feiert, haben Ausgrenzung und Hass keinen Platz. Lasst uns ein starkes Zeichen setzen für Akzeptanz, Gleichberechtigung und Liebe – für eine Welt, in der jeder Mensch frei und stolz sein kann, wer er ist. Schließen wir uns zusammen, um für eine Zukunft ohne Vorurteile einzutreten und das Recht auf Selbstbestimmung für alle Menschen zu verteidigen.“

Foto-Rückblick: So wurde der Christopher Street Day 2022 in Düsseldorf gefeiert

CSD-Straßenfest 2024 am Düsseldorfer Johannes-Rau-Platz

Die Feierlichkeiten am Johannes-Rau-Platz in unmittelbarer Nähe zum Rhein und dem Düsseldorfer Landtag gehören mittlerweile fest zum Repertoire des CSD Düsseldorf. Auch 2024 ändert sich daran nichts.

Nebenbei findet ihr am Johannes-Rau-Platz die Infostände der Gruppen, Vereine und Initiativen. Zudem gibt es natürlich auch eine Möglichkeit zur Stärkung: Getränke und Speisen lassen sich für gewöhnlich mit Blick auf den Rhein und die vielen schrillen Kostüme besonders gut genießen.

CSD 2024 in Düsseldorf: Bands und musikalische Highlights

Musikalischer Dreh- und Angelpunkt des CSD in Düsseldorf ist die Hauptbühne auf dem Johannes-Rau-Platz. Freut euch auf ein vollgepacktes Programm über drei Tage mit Show, Tanz, Solo-Gesang und Band-Auftritten – insgesamt über 25 Acts werden erwartet. Natürlich sind da auch die befreundeten Karnevalisten der KG Regenbogen vertreten.

Eine zweite kleinere Bühne im Bereich der Info-Meile bietet Newcomern ebenso die Möglichkeit sich zu präsentieren, wie auch den Gruppen und Initiativen zu informativen Talkrunden. Für die Kleinsten haben die Veranstalter ein Karussell platziert und die AWO bietet in einem Kinderzelt ihr Programm zum Thema Regenbogenfamilien.

Das CSD-Programm in Düsseldorf am Freitag, 24. Mai 2024

Start 15 Uhr, Ende 22.30 Uhr

Gastro bis 23 Uhr ohne Beschallung

Programm von 17 bis 22 Uhr

AKL

Fabian Saller

Too Much

Nico Mono

KG Regenbogen

Das CSD-Programm in Düsseldorf am Samstag, 25. Mai 2024

Demonstration: Start 12 Uhr, Ende 22.30 Uhr

Gastro bis 23 Uhr ohne Beschallung

Programm von 15 bis 22 Uhr

Anaisa

Jo Samuels

Fatal Flash

Zeitflug

Ryk

Guy van Damme

Yvonne Touché

DJ Dalecooper

KG Regenbogen

Das CSD-Programm in Düsseldorf am Sonntag, 26. Mai 2024

Start 12 Uhr, Ende 20 Uhr

Programm von 14 bis 20 Uhr

Steffi List

Ina

Max Weyers

Luis Dannewitz

Ralf Schüller

2four2

Wellem

TSC ConTakt

Wann findet die CSD-Parade 2024 in Düsseldorf statt?

Die CSD-Parade in Düsseldorf startet am Samstag, 25. Mai 2024, um 11.30 Uhr mit der Aufstellung an der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Karl- und Charlottenstraße. In Bewegung setzt sich die Parade um etwa 13 Uhr.

Streckenplan: Wo in Düsseldorf findet die CSD-Parade 2024 statt?

Die CSD-Parade 2024 startet an der Friedrich-Ebert-Straße (Spitze Oststraße) und führt anschließend rund um den Kö-Graben. Über die Benrather Straße und Schulstraße geht es anschließend in Richtung Rheinpromenade und dann runter bis zum Johannes-Rau-Platz. Hier löst sich die Demo wieder auf.

Überblick der CSD-Route:

Aufstellung Friedrich-Ebert-Straße

Oststraße

Graf-Adolf-Straße

Königsallee Ostseite

Corneliusplatz

Königsallee Westseite

Benrather Straße

Schulstraße

Rheinpromenade (Mannesmannufer)

Auflösung am Johannes-Rau-Platz

Offizielle CSD-Party 2024: Location und Infos

Am 25. Mai findet die offizielle CSD-Party im Stahlwerk (Ronsdorfer Straße 134) statt. Als DJs werden euch Miss Mo und DJ Geez ab 22 Uhr einheizen. Tickets hierzu kosten 15 Euro, als Early Bird zahlt ihr 12 Euro.

Ob es auch (wie gewohnt) wieder eine Party unter dem „Schamlos“-Banner im zakk Düsseldorf geben wird, wurde noch nicht bestätigt.

CSD Düsseldorf 2024: Wo und wann findet der Gottesdienst statt?

Wer beim Gottesdienst dabei sein will, sollte am Freitag ab 18 Uhr in der Josephskapelle, nur wenige Schritte nördlich vom Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt vorbeischauen. Zusammen mit vielen Beteiligten feiern die Veranstalter seit Jahren einen ökumenischen Gottesdienst zum Auftakt des CSD. Gerne sind Menschen aller Konfessionen gesehen.

CSD Düsseldorf – Gottesdienst

24. Mai 2024, um 18 Uhr

St. Josephskapelle

Emilie-Schneider-Platz 1

Düsseldorfer Altstadt

Anreise und Parken: So kommt ihr zum CSD 2024 in Düsseldorf

Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern der Innenstadt und Altstadt, auch rund um die Königsallee stehen Parkplätze zur Verfügung. Zu empfehlen ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. So halten an der Heinrich-Heine-Allee Stadtbahnen und Busse.

Weitere Infos zum CSD 2024 in Düsseldorf findet ihr auf der offiziellen Homepage, sowie auf Facebook.