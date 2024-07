5 Top-Gaypartys am CSD-Wochenende in Köln (19. und 20. Juli)

Am 6. Juli 2024 startet in Köln wieder der queerste Monat des Jahres. Denn dann beginnt die berühmt-berüchtigte ColognePride. Ganz Köln steht wieder im Zeichen der LGBTQI+-Community und es finden tagtäglich queere Veranstaltungen statt. Den Höhepunkt der ColognePride bildet auch in diesem Jahr wie immer der Christopher Street Day und die große Straßendemonstration am 21. Juli – „Aloha CSD“, wie die Höhner sagen würden. An diesem Wochenende finden in Köln etliche Gaypartys statt. Wir zeigen euch fünf Highlights.

>> CSD in Köln: Demo-Strecke, Termine, Programm – alle Infos <<

Uniqorn im Quater 1 am CSD-Freitag , 19. Juli

Im Quater 1 in der Kölner Altstadt steigt die Party mit dem bunten Thema „Uniqorn“. Sechs DJs, mehrere Floors und jede Menge Genres heizen den queeren Gästen richtig ein. Gespielt wird, Electro, House und Tech-House sowie Pop und Karnevalsmusik, aber auch Charts dürfen bei diesem Event nicht fehlen.

Beginn: 21 Uhr

Tickets: 11,05 Euro

Adresse: Quatermarkt 1, 50667 Köln

Play with Guyz im Schrotty am CSD-Freitag, 19. Juli

In einem von Kölns angesagtesten Techno-Clubs, dem Schrotty in Bickendorf, steigt am CSD-Freitag eine steile Gay-Sause auf fünf abenteuerlichen In- und Outdoorfloors. Auf 1200 Quadratmetern feiert die queere Szene hier zwischen alten Autositzen, leuchtenden Schrottwagen und eigens für dieses Event eingerichteten „Playzones“ eine Kinky-Fete. Gespielt wird (Melodic) Techno, Progressive sowie Disco und House. Der Dresscode passt zum Rest: Kinky Glam & Ready To Play.

Beginn: 23 Uhr

Tickets: 32,50 Euro

Adresse: Vogelsanger Str. 406, 50827 Köln

Xtreme! The Sleazy Fetish Experience in der Essigfabrik am CSD-Freitag, 19. Juli

An diesem Abend strömen über 2500 Fetischisten nach Köln-Poll, um bei der Xtreme! zu feiern. In der Essigfabrik warten auf die Gays eine aufwändig gestaltete Bühne, Lasershows sowie Kölns größte In- und Outdoor „Play-Area“. Der Dresscode: Rubber, Leather, Army, sportlich oder nackt. Aufgepasst: Hier gilt Einlass nur für Männer!

Beginn: 22 Uhr

Tickets: 35 Euro

Adresse: Siegburger Str. 110, 50679 Köln

In Düsseldorf wurde der CSD bereits gefeiert: So war die Parade am Samstag, 25. Mai

Sexy Pride World 2024 in der Halle Tor 2 am CSD-Samstag, 20. Juli

Diese Party steigt in der Halle Tor 2 am CSD-Samstag. Auf 6000 Quadratmetern erwarten die Partygäste neun verschiedene Areas und drei Dancefloors. Das Party-Programm setzt sich aus internationalen Top-DJs wie Daniel Zadka, Dom Topics und Sharon O’Love, zahlreichen sexy Tänzern und imposannten Lasershows zusammen. Special Effects und eine XXL-LED-Wand runden das Szenario in der Halle Tor 2 ab.

Beginn: 22 Uhr

Tickets: 64 Euro

Adresse: Girlitzweg 30, 50829 Köln

Weiterlesen: Tokio Hotel mit Bill und Tom Kaulitz beim CSD in Köln – alle Infos!

Rheinfetisch Pride Boat auf der MS Rheinfantasie am CSD-Samstag, 20. Juli

Ahoi an alle queeren Matrosen! Am CSD-Samstag sticht die MS Rheinfantasie in See und tuckert mit Tausenden Gays an Bord über den Rhein. Auf dem XXL-Open-Air-Partydeck legen Maik Conrath und José Sanchez elektronische Beats für euch auf. Und nicht nur das: Auch die Wahl des diesjährigen Mr. Bear Europe findet auf der dreistündigen Rheinfahrt statt. Die Kandidaten werden bereits im Vorfeld im Internet präsentiert. Es gibt keinen offiziellen Dresscode, allerdings sind Fetisch – und Regenbogen-Looks auf der MS Rheinfantasie an diesem Tag gern gesehen.

Beginn: 12.30 Uhr

Tickets: 36 Euro

Adresse Abfahrt: KD Anleger 3, Fischmarkt, 50667 Köln

Das komplette Programm findet ihr auf der offiziellen Homepage vom Cologne Pride.