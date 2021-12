Nächtigen wie „Kevin allein zu Haus“: Hier könnt ihr die Filmkulisse mieten

Pünktlich zur Weihnachtszeit gibt es auf Airbnb ein echtes Highlight: Fans des berühmten Films „Kevin allein zu Haus“ können die originale Filmkulisse nämlich mieten!

Na, wem kommt dieses Haus verdächtig bekannt vor? Die Villa ist der Schauplatz des beliebten Familienfilms „Kevin – allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin. Er ist zu einem echten Weihnachtsklassiker geworden. Jährlich strömen tausende Fans der Filmreihe nach Winnetka im US-Bundesstaat Illinois, wo die Villa steht.

Die originale Filmkulisse von „Kevin – allein zu Haus“ auf Airbnb buchbar

Ab dem 7. Dezember gibt es bei Airbnb die große Sensation: Dann wird nämlich die Anzeige für die „Kevin allein zu Haus“-Villa freigeschaltet. Das Airbnb wartet mit weihnachtlicher, gemütlicher Deko und einem urigen Interieur auf. Noch dazu gibt es einen Kamin. Auch das Frühstück ist inklusive. Wer in der Original-Unterkunft des Films nächtigen will, muss sich jedoch beeilen – es gilt „first come, first serve“! Hier findet ihr das berühmte Filmhaus.

„Kevin allein zu Haus“ – der Weihnachtsklassiker

Insgesamt zwei Teile gibt es von dem Erfolgsfilm „Kevin allein zu Haus“. Im Mittelpunkt steht der kleine Kevin, der mit seinen Eltern und vier Geschwistern in einem Vorort von Chicago lebt. Zu Weihnachten wird er daheim vergessen und muss das elterliche Haus gegen zwei Einbrecher verteidigen.

Sendetermine von „Kevin allein zu Haus“ an Weihnachten 2021

2021 wird der Weihnachtsklassiker natürlich auch im Fernsehen ausgestrahlt. Traditionell läuft er am 24. Dezember 2021 ab 20.15 Uhr bei Sat.1. Am Tag darauf folgt der zweite Teil „Kevin – allein in New York“ auch bei Sat.1 um 20.15 Uhr.

Wer streamt „Kevin allein zu Haus“?

Bei diversen Streaming-Anbieter wie Amazon, Maxdome und Sky findet ihr Angebote zum Kaufen oder Leihen der beiden Teile „Kevin allein zu Haus“ und „Kevin – allein in New York“. Disney+-Abonnenten können sich die Filme kostenlos anschauen.

