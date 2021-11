Deutscher gewinnt die Poker-WM in Vegas – und damit stolze 8 Millionen Dollar

Koray Aldemir ist der Mann der Stunde: Der gebürtige Berliner und Pokerprofi hat in Vegas bei der Poker-WM (2021 World Series of Poker) einen Millionen-Gewinn abgesahnt. Die Veranstaltung lief bereits seit dem 4. November – gestern Abend wurde es jedoch erst so richtig spannend.

Das große Poker-WM-Finale im Rio All-Suite Hotel & Casino: Aldemir setzt sich gegen britischen Kontrahenten durch

Bereits vor dem Finale der 2021 World Series of Poker galt der deutsche Poker-Profi als klarer Favorit. Schließlich gelang es Aldemir in der vergangenen Woche, fast vier Mal so viele Chips zu erspielen wie seine Konkurrenten, der Brite Jack Oliver und der Amerikaner George Holmes. Als Jack Oliver seinen Einsatz verzockt und mit einem Gewinn von drei Millionen Dollar den Pokertisch verlässt, schauen Fans wie gebannt den verbleibenden zwei Spielern Aldemir und Holmes aus Amerika zu.

Drama währen der Poker-WM: Aldemir hadert um den Sieg

Nachdem sich der Berliner seinen Vorsprung gegenüber dem Kontrahenten verspielt, beginnt das Kopf-an-Kopf-Rennen. Um 20.47 Uhr legen die Spieler ihre Karten auf den Tisch, die offenbaren: Wir haben endlich wieder einen deutschen Poker-Weltmeister!

Aldemir, der Betriebswirtschaftslehre in Wien studiert, ist der dritte Deutsche, der je diesen Titel getragen hat. 2011 gewann Pius Heinz als erster Deutscher 8,7 Millionen Dollar, umgerechnet also um die 6,3 Millionen Euro. Acht Jahre später räumte Hossein Ensan satte 10 Millionen Dollar in Las Vegas ab. Somit müssten sowohl Heinz und Ensan als auch der frisch gebackene Weltmeister Aldemir, der in seiner Karriere als Poker-Profi bereits mehr als 12 Millionen Dollar erspielt hat, für ihr Leben ausgesorgt haben. Der Wahl-Österreicher Koray Aldemir verlässt das Casino mit einer Siegprämie von 8 Millionen Dollar und einem Diamant-Armband im Wert von 500.000 Dollar.

