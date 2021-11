Drogen-Weltrekord! Das ist die gefährlichste Ecstasy-Pille, die je gefunden wurde

Da müssen selbst die größten Drogen-Experten schlucken! Ecstasy-Pillen, die in Manchester in einen Club geschmuggelt werden sollten, haben im negativen Sinne alle Rekorde gebrochen. Denn sie sind die stärksten Ecstasy-Pillen, die je in eine weltweiten Datenbank aufgenommen wurden.

In Großbritannien ist das Thema Drogen in Nachtclubs ein großes, seitdem die Locations nach dem Lockdown wieder geöffnet haben. Zuletzt hatten junge Frauen in Großbritannien einen Club-Boykott durchgezogen, weil das Problem von mit Drogen versetzten Drinks immer größer wird.

Die gefährlichsten Ecstasy-Pillen der Welt – so sehen sie aus

Nun sorgen Ecstasy-Pillen für einen Schockzustand bei Experten und Clubgängern. Auf Twitter hat „Mandrake“, ein Labor für Drogenanalyse in Manchester, die Ergebnisse einer Kontrolle veröffentlicht. Und mit dieser ist nicht zu spaßen – ganz im Gegenteil.

WARNING! 12/11/2021. Multiple Blue “Punisher” embossed “thicker” tablets (LHS) confirmed by @MANDRAKE_LAB, to contain #MDMA (397 – 477 mg/tab) = to 4-5x the common oral dose. Even ½ of these pills is v. high dose. High dose will not increase effect but increases risk of death. pic.twitter.com/23fThTN4XW — MANDRAKE (@MANDRAKE_LAB) November 12, 2021

Denn in den vier Pillen wurde ein Anteil von 397 bis 477 mg MDMA – also dem chemischen Stoff in Ecstasy – festgestellt. Dabei handelt es sich um die vierfache bis fünffache Dosis von „normalen“ Ecstasy-Pillen. Zweifelsohne können Menschen vom Konsum dieser Pillen Schaden davontragen.

Höhere MDMA-Dosis steigert nicht den Effekt, sondern Todesrisiko

Dazu sagt „Mandrake“ in der Stellungnahme: „Eine hohe Dosis wird den Effekt nicht steigern, dafür aber das Risiko, daran zu sterben.“ Wie groß die Gefahr ist, die durch diese Pillen ausgehen, zeigt auch die Einschätzung von drugsdata.org. Die in Manchester gefundenen Pillen seien allesamt „stärker als alle Pillen, die auf drugsdata.org“ veröffentlicht wurden.

Das Drogenanalyse-Portal sammelt mittlerweile seit Jahrzehnten Daten über die Dosen von verschiedenen Drogen auf der ganzen Welt. Bisher war der „Rekordhalter“ eine Ecstasy-Pille, die im vergangenen Jahr in Wien gefunden wurde. Dort belief sich die Dosis auf 366 mg pro Tablette.

Dass die Pillen, die in den Club in Manchester reingeschmuggelt werden sollten, nicht zum „Einsatz“, ist übrigens dem Eingreifen eines Türstehers zu verdanken. Er hatte sie gefunden. Daraufhin folgte die Analyse im Labor – mit den erschreckenden Ergebnissen.