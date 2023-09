„Sturm der Liebe“-Schauspielerin Jennifer Siemann bald bei „Der Bergdoktor“

Jennifer Siemann hat bereits zahlreiche spannende Stationen hinter sich: Nach zahlreichen Auftritten bei Musicals und im Theater, eroberte sie als Lucy Ehrlinger von 2019 bis 2021 den Fürstenhof in der TV-Serie „Sturm der Liebe“. Jetzt ist klar, wie es für die Schauspielerin und Sängerin weitergeht: Ab voraussichtlich Anfang 2024 spielt sie die „Hanne“ in der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“.

Mit dem Wechsel geht es für Siemann zudem vom ARD ins ZDF. Nach ihrem Abschied von „Sturm der Liebe“ hatte die Künstlerin Ende 2022 eine Hauptrolle im Ralph-Siegel-Musical „‚N bisschen Frieden – Rock’n’Roll Summer“ in Duisburg ergattern können, welches ihr am Ende leider aber keinen allzu großen Erfolg bescherte: Bereits drei Wochen nach der rauschenden Premiere mit viel Prominenz stand das Aus des Musicals fest, einen Abend zuvor verkündete sie selbst die Insolvenz über ihren Instagram-Account.

Jennifer Siemann erobert den „Bergdoktor“: Die Fans freuen sich

Dass Siemann dennoch weiterhin gut bei ihren zahlreichen Fans ankommt – über 26.000 folgen ihr bei Instagram – zeigen auch die zahlreichen Kommentare zur Ankündigung, dass sie bei der 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ mitmachen wird. Unter den Kommentaren findet sich auch viel Lob bezüglich ihrer Frisur – viele „Sturm der Liebe“-Fans kennen sie nur langhaarig, dabei trägt sie bereits seit längerer Zeit „kurz“.

Die Dreharbeiten zur 17. Staffel von „Der Bergdoktor“ sollen für Siemann Ende September starten, die neue Staffel folgt dann ab Anfang 2024 im ZDF.

Bevor es aber zum „Bergdoktor“ geht, freut sich Siemann bereits auf ihren nächsten Ausflug ins Theater: Am 20. Oktober darf sie ein weiteres Mal in die Rolle der Sheila schlüpfen – am Theater Heilbronn. Ursprünglich wollte sie sich mit ihrer Stimme sogar beim ESC 2023 bewerben – tatsächlich aber schaffte es der Song „The Sound of the Universe“ nicht einmal in den deutschen Vorentscheid.