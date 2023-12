„Der Bergdoktor“: Sieben kuriose Fakten zur ZDF-Kultserie, die ihr garantiert noch nicht kennt

Seit 2008 flimmert „Der Bergdoktor“ im ZDF über die heimischen Fernseher. Für viele ein Highlight: die aufwändigen Landschaftsaufnahmen vom Wilden Kaiser (Österreich). Doch es sind auch die Intrigen und Familiendramen, die die „Bergdoktor“-Fans fesseln und das Suchtpotenzial der ZDF-Serie ausmachen.

Aber: Selbst eingefleischte Fans wissen nicht alles über die Produktion des „Bergdoktors“. Oder ist euch bekannt, wie der Gruberhof in Wahrheit heißt und in welchen Räumlichkeiten Dr. Kahnweiler und Dr. Fendrich beim Dreh tatsächlich „operieren“?

Wir haben sieben kuriose „Bergdoktor“-Fakten für euch zusammengestellt.

„Der Bergdoktor“: Sieben kuriose Fakten zur ZDF-Serie

1. So nennt Hans Sigl das Auto des Bergdoktors

Er gehört zum Bergdoktor wie sein Stethoskop: sein uralter grüner Mercedes mit seniorenartigen Holzkugel-Sitzschonern. Der Oldtimer darf in keiner „Bergdoktor“-Folge fehlen. Denn das Auto ist Martin Grubers ständiger Begleiter. Mit ihm fährt der Hausarzt zu jedem Außeneinsatz. Hans Sigl, der Bergdoktor Martin Gruber verkörpert, nennt das Auto liebevoll „Ranzbimmel“. Das berichtet die Frauenzeitschrift „Für Sie„. Der bayrische Ausdruck solle so viel wie „Schleuder“ bedeuten.

2. Am Set befinden sich echte medizinische Geräte

Nicht nur das Stethoskop, das der Bergdoktor sich gerne lässig um den Hals hängt, ist echt am Set. Auch Narkose- und Ultraschallgeräte seien laut „Für Sie“ keine Attrappen. Alle Requisiten seien voll funktionstüchtig, damit die Vorgänge so realistisch wie möglich wirken.

3. Klinikaufnahmen werden in einer Tennishalle produziert

Wenn es ernst und kompliziert beim „Bergdoktor“ wird, kommen die Patienten in die Klinik Hall zu Dr. Kahnweiler und dessen Frau Dr. Fendrich. Ob Not-Operationen, aufwändige Blut- und DNA-Analysen oder künstliches Koma: Hier werden die anspruchsvollsten Behandlungen durchgeführt. Womit viele womöglich nicht gerechnet hätten: Die Klinik ist in Wirklichkeit eine Tennishalle in Ellmau. Set- und Bühnenbauer leisten hier jedes Jahr ganze Arbeit, um der Sportstätte ein echtes Krankenhaus-Flair zu verpassen. Die Außenaufnahmen der in der Serie gezeigten Klinik sind Bilder des tatsächlich existierenden Krankenhauses in Schwaz.

4. So heißt der Gruberhof im echten Leben

Der Gruberhof ist der Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens beim „Bergdoktor“. Hier wohnen nicht nur die Hauptprotagonisten, sondern hier ist der „Bergdoktor“ auch aufgewachsen. Der Gruberhof ist also auch der Ort, an dem alle Probleme und Familiendramen ihren Lauf nahmen. Doch das eindrucksvolle Alpen-Domizil mit beblümten Holzbalkonen ist kein reines Filmset. Außerhalb der Dreharbeiten heißt der Gruberhof „Köpfingshof“. Die Eigentümer wohnen hier zwar nicht, bieten aber regelmäßig Führungen für „Bergdoktor“-Fans an.

5. Herzchirurg aus den USA ist „Bergdoktor“-Fan

Der „Bergdoktor“ schlägt sogar transatlantische Wellen. Yusuke Yahagi, ein Herzchirurg aus den USA, outete sich einst als Fan der Serie und bekam prompt eine kleine Gastrolle.

6. Hans Sigl mimte beim „Bergdoktor“ einst nur einen Taxifahrer

Bevor Hans Sigl 2008 zum Titelhelden Martin Gruber wurde, wirkte er 1998, als „Der Bergdoktor“ noch auf Sat.1 lief, in einer Folge als unbedeutender Taxifahrer mit. Damals mimte Gerhart Lippert noch den „Bergdoktor“. Zehn Jahre später trat Hans Sigl in seine prominenten Fußstapfen.

7. Uralte Nudelgläser am Set

In der Küche des Gruberhofs stehen seit Serienstart im Jahr 2008 dieselben Nudelgläser samt Knoblauchzehen. Bei der Führung durch den „Köpfinghof“ können Interessierte sich selbst von den uralten Requisiten überzeugen.