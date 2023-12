„Der Bergdoktor“: Liebes-Chronologie – mit diesen Frauen versüßte Martin Gruber sich die Staffeln

Für seine Patienten ist er stets zur Stelle, begegnet ihnen mit viel Empathie und hat obendrein auch noch ein Händchen für die Lösung ihrer persönlichen Probleme. Doch wenn es um sein eigenes Privatleben geht, wird der „Bergdoktor“ meist vom Pech verfolgt. Wir zeigen die Liebes-Chronologie des Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl).

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 1

In Staffel 1 (2008) verliebt sich Martin Gruber in New York in die Ärztin Julia Denson (Mariella Ahrens). Nach der Verlobung kehrt er jedoch nach Österreich auf den Gruberhof zurück und die Liebe erlischt. Anschließend bandelt er mit Susanne Dreiseitl (Natalie O’Hara) an, die wenige Folgen später jedoch seinen Bruder Hans heiratet.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 2/3

In Staffel 2 lernt der „Bergdoktor“ die Rechtsanwältin Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstaedt) kennen. Die beiden verlieben sich und planen ihre gemeinsame Zukunft. Doch dann der Ausrutscher: Martin Gruber geht mit seiner Ex-Verlobten Julia Denson (Staffel 1) fremd und die Liebe verpufft.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 4/5

Die nächste gut situierte Dame tritt ins Leben des Alpenarztes: In Staffel 4 schenkt der „Bergdoktor“ der Ärztin Lena Imhoff (Pia Baresch) sein Herz. Problem: Sie ist verheiratet – noch dazu mit einem schwer kranken Mann. Trotzdem stürzt sie sich kopfüber in eine Affäre mit Martin Gruber und verlässt schließlich ihren Mann. Doch dann: Lena leidet plötzlich am Broken-Heart-Syndrom und wird obendrein von Martin verlassen.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 6/7

In Staffel 6 verliebt Martin Gruber sich Hals über Kopf in Anne Meierling (Ines Lutz). Doch so schön die Höhen sind, so dunkel sind auch ihre Tiefpunkte. Von da an führen sie eine belastende On-Off-Beziehung. Der Twist: Der Gruberhof ist auf Annes Felder angewiesen. So gesehen hat Anne die Familie in der Hand.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 8

In Staffel 8 (2015) erscheint Caro Sürth (Gesine Cukrowski) als geheilte Patientin Martin Grubers auf der Bildfläche. Mit ihr genießt der „Bergdoktor“ einen unverfänglichen Flirt während Anne Ellmau verlassen hat. Doch auch sie bleiben kein Paar.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 9/10

In Staffel 9 findet Martin Gruber Gefallen an der Versicherungskauffrau Rike Jäger (Regula Grauwiller). Sie hat einen verhaltensgestörten Sohn, der im „Bergdoktor“ eine Art Konkurrenten sieht. Auch diese Beziehung endet eines Tages.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 11-14

In Staffel 11 eröffnet Franziska Hochstetter (Simone Hanselmann) eine Apotheke in Ellmau. Das geht natürlich nicht unbemerkt am „Bergdoktor“ vorbei. Prompt verliebt er sich in die unabhängige Blondine, gesteht ihr aber später, dass er noch Gefühle für Anne habe. Doch dann in Staffel 14 die große Wende: Franziska ist schwanger von Martin Gruber.

„Der Bergdoktor“: Martin Grubers Liebesleben in Staffel 15

Trotz Franziskas Schwangerschaft wollen Martin und Anne in Staffel 15 heiraten. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Martins schwangere Ex-Affäre hat einen Unfall kurz vor der Hochzeit. Die Trauung liegt auf Eis und der „Bergdoktor“ rast ins Krankenhaus. Schließlich trennen sich in Staffel 15 auch die Wege von Anne und Martin, sodass der „Bergdoktor“ in Staffel 16 als Single auftritt. Doch Hans Sigl deutete bereits an, dass Martin Gruber in Staffel 17 eine neue Frau kennenlernt.

Wie es beim „Bergdoktor“ weitergeht, erfahren wir am 4. Januar 2024 um 20.15 Uhr im ZDF oder ab dem 28. Dezember 2023 in der ZDF-Mediathek.