„Der Bergdoktor“: Trailer ist da – so spektakulär startet die neue 17. Staffel

Helikopter-Einsätze, Familienstreits und heiße Flirts: Darum dreht sich der Auftakt der 17. Staffel „Der Bergdoktor“ laut eines jüngst veröffentlichten Trailers zur ersten Folge.

Lisbeth (Monika Baumgartner) liegt nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus. Ihre zerstrittenen Söhne Martin (Hans Sigl) und Hans (Heiko Ruprecht) besuchen sie. Glück im Unglück für die zweifache Mutter? Ob das Drama um ihren Gesundheitszustand die Brüder wieder zusammenschweißen kann, wird sich am 4. Januar um 20.15 Uhr in der ersten Folge („Der Blick nach vorn“) im ZDF zeigen.

Ein Trailer-Moment deutet eine Versöhnung zumindest schon an. Martin und Hans sitzen gemeinsam am Gartentisch. Der Bergdoktor zu seinem beleidigten Bruder: „Wir können die Vergangenheit nicht ändern, auch, wenn wir es gerne würden.“

„Der Bergdoktor“: Das verrät der Trailer zur ersten Folge

Und: Im Liebesleben von Lilli Gruber gibt es Neuigkeiten. So wirft der Arzt, der sich als Martin Grubers Nachfolger in der Praxis beworben hatte, ihr beim Kennenlernen einen vielsagenden Blick zu. Erlebt die Arzthelferin und Bergdoktor-Tochter in Staffel 17 etwa eine Liebe auf den ersten Blick, nachdem ihre letzte Beziehung in Staffel 16 gescheitert war? Hintergrund: In einer Vorschau hieß es, Martin Gruber wolle Ellmau verlassen, sich einen Nachfolger für die Praxis suchen und nach New York ziehen (hier mehr nachlesen).

Außerdem steht der Betrieb der Pflügers vor dem Aus. Lillis Großvater (mütterlicherseits) hat der Bank falsche Zahlen vorgelegt. Jetzt droht dem Familienunternehmen der finanzielle Ruin. Wird das Drama die Pflügers und Grubers wieder vereinen? In Staffel 16 wurden die zerrütteten Verhältnisse mehr als deutlich, als Lilli vermehrt Kontakt zu den Verwandten ihrer verstorbenen Mutter suchte.

Zusätzlich zu den ganzen familiären Problemen hält ein Mopedunfall den Bergdoktor auf Trab. Im Trailer zur neuen Folge ruft er sogar einen Helikopter nach Ellmau – spektakuläre Szenen und Drohnenflüge am Wilden Kaiser inklusive!

„Der Bergdoktor“: Wie geht es nach Staffel 17 weiter?

Und: Wer bangt, Staffel 17 könnte die letzte Staffel „Der Bergdoktor“ sein, kann sich entspannen. Hans Sigl kündigte via Instagram bereits den nächsten Dreh an: „Wir sehen uns im nächsten Jahr“. Dann werde Staffel 18 produziert. Ein Ende der emotionalen Geschichten am Wilden Kaiser ist also nicht in Sicht.

Außerdem interessant: Aus dem vom ZDF angekündigten Cast von Staffel 17 geht hervor, dass drei altbekannte Gesichter nach Ellmau zurückkehren: Dr. Kahnweilers Sohn Jens-Thorben (Luis Immanuel Rost), ein Pathologe, der vor 15 Jahren schon einmal mitwirkte (Thomas Balou Martin) und Martin Grubers einstiger Flirt Karin Bachmair (Hilde Dalik). Ob die beiden sich auch in dieser Staffel wieder annähern? Wir dürfen gespannt sein.

Die erste Folge „Der Bergdoktor“ ist bereits am 28. Dezember 2023, 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek zu sehen.