Endlich! Starttermin der neuen Staffel „Der Bergdoktor“ steht fest – bald ohne Hans Sigl?

Bald zieht es die „Bergdoktor“-Stars um Hans Sigl, Mark Keller, Ronja Forcher, Heiko Ruprecht und Co. wieder zum Wilden Kaiser, um emotionale Geschichten aus der österreichischen Bergwelt zu erzählen. Seit Monaten sind Fans der ZDF-Kultserie „Der Bergdoktor“ auf Entzug. Ab und zu werden Wiederholungen gesendet. Doch eingeschweißte Fans interessiert doch brennend: Wie geht es weiter mit Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl) und seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht)? Schließlich endete die vergangene Staffel mit einem ausgedehnten Familienstreit.

„Der Bergdoktor“ im ZDF: Wann startet die neue Staffel?

Was war passiert? Bergdoktor Martin hatte seinem Bruder gestanden, vor etwa 20 Jahren eine Liebesbeziehung mit dessen Frau geführt zu haben. Auch dass die beiden Auswanderer-Pläne geschmiedet hatten, gestand er seinem Bruder rund 20 Jahre nach dem dramatischen Unfalltod seiner Frau. Was folgte, war Funkstille zwischen den Gruber-Brüdern – bis jetzt! Denn am Donnerstag, 4. Januar 2024, sendet das ZDF um 20.15 Uhr die erste Folge der neuen Staffel mit dem Titel „Der Blick nach vorn“.

Verabschiedet sich Hans Sigl von „Der Bergdoktor“?

Und dort soll es laut ZDF-Vorschau einen lauten Knall geben: Aufgrund der angespannten Familiensituation beschließt Martin, den Gruberhof und seine idyllische Praxis in den Bergen zu verlassen, sucht bereits einen Nachfolger. Sein Plan: Zu seiner Ex-Affäre und Mutter seines kleinen Sohnes nach New York ziehen. Doch kurz bevor er ins Flugzeug steigt, erreicht ihn eine Schocknachricht. Seine eigene Mutter Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner) ist zusammengebrochen und liegt im Krankenhaus. Natürlich bricht der „Bergdoktor“ seine Reise ab und fährt zurück nach Elmau. Wie es das Schicksal so will, bleibt er den Bergen dann doch treu. Was wäre „Der Bergdoktor“ ohne den Bergdoktor?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bergdoktor (@derbergdoktorofficial)

„Der Bergdoktor“ (ZDF): Darum geht es in der ersten Folge der 17. Staffel

Außerdem geht es in der Folge um eine alleinerziehende Mutter, die nach einem Mopedunfall im Krankenhaus von Dr. Kahnweiler (Mark Keller) behandelt werden muss. Der Twist: Wo soll ihre Tochter so lange unterkommen? Doch wie in jeder Folge findet der überaus sozial engagierte „Bergdoktor“ Martin Gruber sicher eine Lösung für das familiäre Problem seiner Patientin…