„Der Bergdoktor“ und die Liebe: So läuft es bei Hans Sigl privat

2008 war scheinbar DAS Jahr für Hans Sigl (54). Er schlüpfte nicht nur in seine Paraderolle als ZDF-„Bergdoktor“ Martin Gruber, sondern heiratete auch seine Frau Susanne Sigl. Die beiden zeigen sich immer wieder bei gemeinsamen Red-Carpet-Auftritten – wie etwa beim Deutschen Fernsehpreis in Köln. Sie ist Fotografin und Musikerin, er Schauspieler und Moderator – ein Künstler-Traumpaar wie es im Buche steht.

In Interviews schwärmt Hans Sigl immer wieder von seiner Liebsten. Ende 2022 gab er in „t-online“ zum Besten, seine Frau gerne mit auf eine einsame Hütte in den Bergen nehmen zu wollen. In „Gala“ verriet er einst: „Sie ist die Waage, die alles im Lot hält.“ Doch sind die beiden nicht immer einer Meinung – im Gegenteil: Hans und Susanne Sigl lieben ihre Meinungsverschiedenheiten, wie der Schauspieler in „Bild“ erklärte: „Es ist oft sehr förderlich, wenn man unterschiedliche Ansichten hat und so Dinge oder Situationen von verschiedenen Seiten beleuchtet. Das passiert bei uns – und das ist ein großes Glück.“

Auch auf Instagram zeigt das Paar regelmäßig sein großes Glück – wie hier:

„Hey Susanne Sigl“, schreibt der „Bergdoktor“-Star zu dem Selfie der beiden. Und weiter: „No words needed but some #love“, was so viel heißt wie „Das bedarf keiner Worte, außer einem: Liebe.“

Hans Sigl: Mit wem ist der „Bergdoktor“-Star verheiratet? Das ist seine Frau Susanne Sigl

Wer ist die Frau an der Seite des begehrten TV-Landarztes? Susanne Sigl wurde in den 1980er Jahren als Sängerin und Komponistin bekannt. Insbesondere wirkte sie beim Schaffen von Künstlern der Neuen Deutschen Welle mit. So schrieb sie Texte für ihren späteren Ehemann Hubert Kah, Münchener Freiheit, Peter Schilling und viele mehr. Außerdem ist sie als Fotografin und Werbefilmproduzentin tätig

Auf ihrer Homepage erfahrt ihr mehr über Susanne Sigls künstlerisches Schaffen. Natürlich sind dort auch Fotos ihres berühmten Gatten Hans Sigl zu sehen.

Hat Hans Sigl Kinder mit seiner Frau Susanne Sigl?

Die beiden leben als Patchworkfamilie zusammen: Hans Sigl brachte seinen Sohn Nepomuk Jim aus der Ehe mit Katja Keller sowie seine Stieftochter Joana mit. Susanne brachte aus ihrer Ehe mit Hubert Kah zwei Söhne – Jonas und Niklas Kemmler – mit. Gemeinsame Kinder haben Hans und Susanne Sigl nicht.

