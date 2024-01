WDR-Talk „Kölner Treff“: Moderator Micky Beisenherz fällt aus – diese Promis springen ein

Mit Bettina Böttinger verließ im vergangenen Herbst eine Moderatorinnenlegende den WDR und den „Kölner Treff“. Micky Beisenherz ist der Nachfolger und schon länger als Moderator im Team dabei, nun aber muss auch der 46-Jährige eine Pause einlegen.

Denn die kommenden drei Sendungen werden ohne den Moderator stattfinden. Zusammen mit Susan Link bildet er eigentlich das neue feste Duo des Talks, doch nun muss die Moderatorin zunächst mit drei anderen Promis die Sendung meistern.

Micky Beisenherz ist beim RTL-Dschungelcamp

Der WDR teilt dazu mit: „In den ersten drei Sendewochen muss Micky Beisenherz anderen Verpflichtungen nachkommen. Für ihn werden drei Prominente als Gastmoderatoren an der Seite von Susan Link die Talkshow im WDR-Fernsehen präsentieren.“

>> Dschungelcamp 2024 Kandidaten: Diese 12 Promis kämpfen um die Krone! <<

Denn Beisenherz wird bei RTL im Dschungelcamp gebraucht, das ebenfalls im Januar und Februar stattfindet. Zwar hat der WDR dies nicht bestätigt, da Beisenherz aber bereits seit Jahren dem Dschungelcamp-Team angehört, und auch der Zeitpunkt passt, ist davon auszugehen, dass der Recklinghausener in Down Under weilt. In der Zwischenzeit bestätigte Beisenherz der Nachrichtenagentur dpa auch seinen Trip nach Australien.

Diese Promis vertreten Beisenherz beim „Kölner Treff“

Wer aber vertritt Beisenherz beim „Kölner Treff“? Da wäre zunächst „Bergdoktor“ Hans Sigl, der am 19. Januar als Erster einspringt. Eine Woche später wird Elke Heidenreich, die bereits Ende der 1970er-Jahre durch die Talkshow führte, an der Seite von Susan Link die Sendung moderieren. Zu guter Letzt ist am 2. Februar Schauspieler Wayne Carpendale als Vertretung dabei.

>> Der Bergdoktor: Der Starttermin der neuen Staffel steht fest <<

Gegenüber der dpa äußerte sich Beisenherz dazu mit einem kleinen Seitenhieb wie folgt: „Während in Köln eine hochklassige, prominente Runde zusammenkommt, kümmere ich mich in Australien um die anderen, die es nicht in diesen erlauchten Kreis geschafft haben. Ich freue mich bei aller Wehmut und Eifersucht aber sehr, dass der WDR für mich in der Zeit kompetenten Ersatz gefunden hat. Und Hans Sigl!“

mit Material der dpa