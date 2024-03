TV & Fernsehen

„Golden Bachelor“: RTL holt neues Format für Ü60-Jährige nach Deutschland

14. März 2024

Die Altersspanne der bisherigen "Bachelors" bewegte sich in den vergangenen Staffeln eher in den Mittdreißigern. Aber wer sagt, dass nicht auch Best Ager Lust auf ein romantisches Abenteuer im TV haben? Für all diejenigen hält Frauke Ludowig eine frohe Botschaft parat.