Dass die Stars beim Dschungelcamp nicht für Glanz und Gloria beim TV-Event mitmachen, sondern aufgrund der zum Teil sehr guten Gagen, mit denen sie entlohnt werden, ist keine große Neuigkeit. Nach dem vorzeitigen Abgang von Cora Schumacher aber stellt sich die Frage, wie viel des abgesprochenen Honorars am Ende wirklich bei der Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher landen.

Denn mit dem Auszug der 47-Jährigen aus dem Camp stand bereits nach nur drei Tagen der erste Abgang fest. Das wird auch Auswirkungen auf ihre Gage haben, wie unter anderem die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet. Diese rechnet vor, dass die Gage in vier Phasen unterteilt ist. So gibt es die ersten 20 Prozent bei Vertragsunterschrift und wenn der Kandidat oder die Kandidatin in Australien angekommen ist.

So viel Gage darf Cora Schumacher nach ihrem Dschungelcamp-Aus wohl behalten

Weitere 25 Prozent werden ausgezahlt, sobald der erste Kandidat auf regulärem Weg aus dem Camp ausscheidet. Diese Rate würde nach ihrem vorzeitigen Abschied bereits wegfallen. Weitere 35 Prozent werden ausgezahlt, wenn die Kandidaten im Anschluss an die Staffel oder ihrem jeweiligen Ausscheiden für bis zu drei Monate RTL zur Verfügung stehen. Dazu gibt es wohl auch eine Exklusivitätsklausel, die unterbinden soll, dass die Camper zeitnah an anderen TV-Formaten teilnehmen.

Wie viel Cora Schumacher insgesamt bekommt, ist nicht klar. Da hält sich RTL stets bedeckt und gibt die Höhe der Gagen für die Stars nicht bekannt. Dennoch dürfte sich der Aufenthalt, wenn er auch kurz war, für die 47-Jährige gelohnt haben, was auch die Zahlen von Dschungelcamp-Insider Julian F.M. Stoeckel erahnen lassen (mehr dazu lest ihr hier).

Offenherzig erzählte Cora Schumacher bereits von einer angeblichen Affäre mit Comedian Oliver Pocher sowie ihrer gescheiterten Ehe mit Ralf Schumacher. Das alles wurde vom Boulevard dankbar aufgenommen.

Cora selbst verließ das Camp wegen des Lagerfeuers und des Qualms, der ihr das Atmen zu sehr erschwere. Bei „Watson“ wurde eine kürzliche Covid-Infektion für die Atembeschwerden genannt. Die Gesundheit gehe nun mal vor, erklärte sie abschließend, nachdem sie die berühmten Worte „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sprach.