Gagen beim „Dschungelcamp“ 2024: Was verdienen die IBES-Teilnehmer?

Für die Teilnahme am Dschungelcamp 2024 werden die Kandidaten nicht nur mit neuen Geschmackseindrücken und Schlafgewohnheiten belohnt: Der Sieger darf sich zusätzlich über eine Prämie von 100.000 Euro freuen. Als Sahnehäubchen obendrauf kommen die Gagen – doch die fallen laut Dschungel-Insider Julian F.M. Stoeckel höchst unterschiedlich aus und sind natürlich streng geheim.

Endlich wieder ins Dschungelcamp! 12 Kandidaten stellen sich gerade wieder den Gefahren von Down Under bei IBES. Immer ein großes Geheimnis: Was verdienen die Jungs und Mädels eigentlich abseits von der Siegesprämie bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“? Eine Antwort hat – wie schon im Jahr zuvor – Entertainer Julian F.M. Stoeckel. Er stand einst selbst im Dschungelcamp und schätzt die Gagen in einem Interview mit der Münchener AZ.

Gagen bei „Dschungelcamp“ 2024: Diese Promis verdienen am wenigsten!

Welcher Promi erhält die niedrigste Dschungelcamp-Gage der Staffel? Laut Insider-Infos erhalten Reality-TV-Stars und Models am wenigsten. Stoeckel vermutet, dass sie nur zwischen 25.000 und 40.000 Euro verdienen. Zu den Kandidaten zählen dann Anya Elsner, Leyla Lahouar, Kim Virginia, Fabio Knez und Mike Heiter.

Geschätzte Gagen bei „Dschungelcamp“ 2024: Wieviel verdienen die Teilnehmer?

Es dürfte nur die wenigsten von euch überraschen, dass die Stars und Sternchen nicht aus purer Liebe zur Sache beim Dschungelcamp mitmischen. Abseits der Moneten mögen bei dem ein oder anderen vielleicht auch Ziele wie die Steigerung des eigenen Marktwerts, oder der nicht unerheblich Zugewinn an neuem Publikum, auf dem Wunschzettel stehen – letztendlich freut sich aber jeder Promi über eine feste Gage.

Julian F.M. Stoeckel schätzt die Gehälter der IBES-Teilnehmer 2024 folgendermaßen ein:

Ex-„GNTM“-Kandidatin Anya Elsner: 25.000 und 40.000 Euro

Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar: 25.000 bis 40.000 Euro

Realitystar Kim Virginia: 25.000 und 40.000 Euro

Realitystar Fabio Knez: 25.000 bis 40.000 Euro

Realitystar Mike Heiter: 25.000 bis 40.000 Euro

„GZSZ“-Star Felix von Jascheroff: 50.000 bis 65.000 Euro

Ex-Profifußballer David Odonkor: 50.000 bis 60.000 Euro

Sängerin Lucy Diakovska: 80.000 bis 90.000 Euro

Designerin Sarah Kern: 85.000 bis 90.000 Euro

Model Cora Schumacher: 80.000 und 100.000 Euro

Influencer Twenty4Tim: 100.000 und 150.000 Euro

Schauspieler Heinz Hoenig: mindestens 150.000 Euro

Gagen-Gewinner beim „Dschungelcamp“ 2024: Wer verdient am meisten?

Den absoluten Spitzenreiter im diesjährigen Umfeld sieht Julian F.M. Stoeckel in Heinz Hoenig: „Er ist definitiv der Star dieser Staffel. Ich hoffe und ich wünsche es ihm, dass er mindestens 150.000 Euro verlangt hat“. Ebenfalls gut verdienten könnte Influencer Twenty4Tim aufgrund seiner Beliebtheit bei der jüngeren Zielgruppe. Die letztjährige Spitzenverdienerin hieß laut „Bild“ übrigens Claudia Effenberg – mit einer angeblichen Gage von 500.000 Euro.

Führen die unterschiedlichen Gagen zu Streitigkeiten im Camp?

Dass die Gehälter der Promis so unterschiedlich ausfallen, immerhin sind es von 20.000 Euro bis 150.000 Euro ein weiter Weg, dürfte hinter den Kulissen sicher auch für die ein oder andere böse Zunge sorgen. Natürlich sind die genannten Gagen letztendlich nur eine Schätzung seitens eines Ex-Teilnehmers und Branchen-Insiders – und die abgeschlossen Verträge mit RTL streng vertraulich.

Ob aber die hohen Unterschiede Grund für fiese Nickligkeiten im Camp sind? Davon könnt ihr euch täglich selbst ein Bild machen.