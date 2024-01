Die Bachelors 2024: Achtung, Spoiler! Erster Kuss in Folge 3

Die Gefühle werden stärker, die Dates immer inniger: In Folge 3 „Die Bachelors“ kommt es zum ersten Kuss. Welcher Rosenkavalier den ersten Schritt in Richtung Intimität macht und welche Frau in den Genuss kommt, erfahrt ihr hier.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr „Die Bachelors“ lieber im linearen TV sehen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 3 wird erst am 31. Januar um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

Es wird heiß in Folge 3: Die Bachelors gehen mit ihren verbliebenen Anwärterinnen weiter auf Tuchfühlung, um sinnvoll zu selektieren. Bei einem Rugby-Spiel wollen sie die Sportlichkeit der Damen auf die Probe stellen. Dabei treten Team Dennis und Team Sebastian gegeneinander an. Team Dennis wird mit roten Trikots mit einem Stierkopf ausgestattet, Team Sebastian mit blauen mit einem Fisch. Während Dennis‘ Kandidatinnen die Bullen-Ausstattung an ihrem Bachelor gefällt, fragen sich Sebastians Anwärterinnen: „Warum trägt er einen Fisch?“ Dann die alles erklärende Auflösung von Sebastian Klaus (35): „Er ist Stier und ich bin Sternzeichen Fische.“

„Die Bachelors“ 2024: In Folge 3 kommt es zum ersten Kuss

Dann geht es ans Eingemachte und die Rugby-Teams treten gegeneinander an. Team Dennis gewinnt und der bayerische Bachelor bekommt schließlich ein Einzeldate auf dem Spielfeld. Für die anderen geht es zurück in die Villen. Wen sucht sich der selbstbewusste Allgäuer aus? Natürlich seine Top-Favoritin Katja (28) aus Düsseldorf.

Ihr erinnert euch? Bereits in Folge 1 war Dennis beim ersten Aufeinandertreffen in Köln schockverliebt in die Rheinländerin. Damals kommentierte er: „Die Frau hat Kurven, wie ich es liebe!“ Und auch in Folge 3 hat der Fitnessstudio-Inhaber nur Augen für sie. Beim Date machen es sich die beiden auf dem Sofa mitten auf dem Rugby-Platz gemütlich. Rasch fordert Dennis (30) Katja auf, sich an ihn zu schmiegen. „Bist du jemand, der gut Nähe zulassen kann?“, fragt er sie direkt. Katjas Antwort: „Wenn ich mich wohl fühle, kann ich auch schnell Nähe zulassen.“

Das lässt der Bayer sich nicht zweimal sagen und knutscht drauf los. Stolze 33 Sekunden dauert das Zungenspiel der beiden. Dabei wandert Dennis Hand vom Gesicht über den Hals und den Arm bis herunter in den Hüftbereich. Dort macht der Rosenkavalier aber Halt und kehrt zurück zum Arm. Nach dem intensiven Zungenkuss will er seine Date-Partnerin necken: „Sind wir heute aber unartig.“ Katjas kichernder Konter: „Ja, duuuu…“

Zurück in der Villa berichtet die 28-Jährige ihren Mitstreiterinnen vom Kuss-Erlebnis. Die geben sich entsetzt und finden es natürlich „viel zu früh“.

„Die Bachelors“ 2024: Wer fliegt in Folge 3 raus?

