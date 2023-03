„Der Bachelor“ 2023: Sie bekommt den ersten Kuss! – Nackte Haut und krasse Behauptungen in Folge 4

Die neue Folge von „Der Bachelor“ stellt vieles auf den Kopf, wir haben sie schon vorab für euch angesehen. Denn schon gleich zu Beginn der Sendung erhält eine Teilnehmerin eine der begehrten Rosen – normalerweise verteilt der Bachelor diese erst am Ende der Show. Doch jetzt sollen sich die Ladys in der Villa untereinander einig werden, wer die Blume der Verliebten erhält. Eine anonyme Wahl muss her. Dabei ergattert Leyla die Rose.

Kurz nach der Rosenübergabe kommt es erneut zu Tumult in der Ladys-Villa. Völlig unerwartet stattet der Bachelor den Ladys einen Besuch ab und nimmt die Siegerin auf ein Einzeldate mit. Auf einer Wiese vor dem Mädelshaus veranstalten die beiden ein gemütliches Picknick.

„Der Bachelor“ (RTL) Folge 4: Nackte Haut und Einzeldates

Turbulenter geht es hingegen am nächsten Tag zu. Da entführt der Rosenkavalier gleich sechs Mädels auf eine private Beachparty. Die glückliche Wahl fällt auf die Teilnehmerinnen Henriette, Giovanna, Chiara, Tamara, Xenia und Jana. Auf der Beachparty zeigen sich die Ladys in ihren schönsten Bikinis und überzeugen Bachelor David bei guter Musik von ihren heißen Tanzmoves. Selbstverständlich freuen sich die Damen auch, ihren Schwarm leicht bekleidet in Badeshorts sehen zu können.

Während des Gruppendates nimmt der Bachelor Henriette zur Seite, um sie besser kennenzulernen. Zusammen lassen sie am Strand einen Drachen steigen. Dass das natürlich nicht so klappt wie gedacht, stört die beiden Turteltauben nicht. Nach mehreren gescheiterten Versuchen spazieren sie noch ein wenig am Strand und quatschen. Ähnlich aktiongeladen geht es danach für Giovanna weiter. Auch sie wird von David auf ein Einzeldate mitgenommen. Zusammen veranstalten sie eine Spritz-Tour am Strand im Buggy.

„Der Bachelor“ (RTL) Folge 4: „Sehr sehr viel Körperkontakt“

In eine andere Richtung geht hingegen die anschließende Aktivität mit Teilnehmerin Chiara. „Ich habe mich heute sehr gefreut auf die Zeit mit Chiara“, erzählt der Bachelor im Einzelgespräch. „Das letzte Mal Zeit zu zweit hatten wir bei unserem Einzeldate.“ Bei diesem trafen sich David und seine Anwärterin quasi in einem Blindate und tanzten danach eng umschlungen in einer wunderschönen Location.

Dieses Mal ging es mit viel Körperkontakt weiter: Chiara durfte sich vom Bachelor massieren lassen! Vorsichtig öffnet der Rosenkavalier dafür ihr Bikini-Oberteil und massiert ihren Rücken, was der Münchnerin sichtbar gut gefällt.

„David ist jemand, dem ich vertraue und ich mag seine Nähe ja auch“, sagt Chiara rückblickend. „Trotzdem war es dieses Mal natürlich ein ganz anderer Körperkontakt. Sehr sehr sehr früh, sehr sehr sehr viel Körperkontakt.“ Selbstverständlich durfte die 26-Jährige nach ihrer Massage-Einheit David auch ein wenig durchkneten. Zu einem Kuss kam es trotz intensiver Blicke jedoch nicht. „Theoretisch hätte es passieren, dass man sich noch näher kommt“, sagt David. Doch weitere Zärtlichkeiten scheint sich der 32-Jährige erst mal aufzuheben.

„Der Bachelor“ (RTL) Folge 4: Krasse Behauptungen und erster Kuss!

Zurück in der Ladys-Villa sorgen Chiaras Berichte über die Bachelor-Massage für eine Menge aufsehen, aber auch Neid unter ihren Mitstreiterinnen. So hätte sich auch Rosen-Kandidatin Leyla mehr Nähe zu David gewünscht. Mehr Körperkontakt wünschen sich auch die Teilnehmerinnen Yolanda, Colleen, Angelina, Rebecca und Lisa während des Rollschuh-Gruppendates am nächsten Tag. Doch erhoffte Zärtlichkeiten bleiben hier größtenteils aus.

Stattdessen konfrontiert Rebecca den Bachelor während des Dates mit einer krassen Behauptung. So erzählt sie David, dass es unter den Mädchen einige Kandidaten gibt, die es nicht ernst mit dem Bachelor meinen und aus anderen Gründen in der Show sind. „Die sind einfach da, um da zu sein und nicht wegen dir“, sagt sie ihm.

Am Ende darf Kandidatin Lisa Mieschke nach dem Gruppendate bleiben. Gute Entscheidung, denn der erste Kuss der Staffel ist gefallen! Die beiden kommen sich in einer Kuschelecke auf dem Skaterplatz immer näher und verstehen sich sichtlich gut. Dann macht einer der beiden den ersten Schritt, und es kommt zum Schmatzer: „Das war eigentlich nicht so geplant. Ich wollte nur ganz kurz“, sagt die 32-jährige unmittelbar nach dem Kuss. „Manchmal muss man einfach nicht nach Planung gehen“, besänftigt der Bachelor Lisa – und es wird munter weiter geknutscht. Wie romantisch!

Mit dieser Behauptung steht die 28-Jährige aus Schwabhausen nicht alleine da. Auch während der Nacht der Rosen brodelt es unter den Mädels ordentlich in der Gerüchteküche. „Es gibt eine Person hier, sie hat mir ein paar Sachen gesagt, wo ich einfach weiß, sie ist nicht hier für ihn“, flüstert Alyssa heimlich einigen Mädels zu, während der Bachelor außer Reichweite ist. „Es ist einer seiner Lieblinge“, sagt sie weiter. „Ihr Ziel ist es, Bachelorette zu werden.“ Gibt es unter den Ladys tatsächlich eine Verräterin, die ein falsches Spiel spielt? Das wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen.

„Der Bachelor“ (RTL) Folge 4: Wer ist raus?

Anders als in den vorherigen Folgen entscheidet sich dieses Mal keine Dame dazu, die Show vorzeitig zu verlassen. Jana erhält während der Nacht der Rosen jedoch keine Rose und scheidet somit aus. „Irgendwie ging die Connection diese Woche verloren“, begründet David seine Entscheidung.

Die vierte Folge vom „Der Bachelor“ läuft Mittwoch (22. März) auf RTL. Das aktuelle TV-Programm findet ihr hier.