TV & Fernsehen

Bachelor 2024 Revolution: Gleich zwei Männer verteilen die Rosen – mehr Drama und mehr Dates!

4. Dezember 2023

Die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" geht 2024 in die nächste Runde. Und diese wird wohl alles bisher Dagewesene übertreffen: Erstmals in der Geschichte der Sendung werden in Staffel 14 zwei Männer um die Gunst von 22 Frauen kämpfen!