„Anne Will“ im ARD: Gäste und Themen am Sonntag, 26. November 2023

Immer sonntags nach dem „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ diskutiert Anne Will im Ersten über aktuelle politische Themen. Wir sagen euch, welche Themen behandelt werden und welche Gäste bei der aktuellen Sendung in der Runde sitzen.

Anne Will: Wann läuft die nächste Sendung?

Eine neue Folge der Sendung läuft am Sonntag, 26. November 2023, ab 21.45 Uhr im Ersten. Es werden die letzten Folgen von Anne Will sein, da die Moderatorin ihre Sendung bis zum Jahresende aufgeben wird.

„Anne Will“: Das sind die Gäste am 26. November 2023

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

(SPD), Parteivorsitzender Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt

(CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt Marcel Fratzscher , Präsident DIW Berlin

, Präsident DIW Berlin Julia Löhr , Wirtschaftskorrespondentin „Frankfurter Allgemeine Zeitung“

, Wirtschaftskorrespondentin „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ Ann-Kathrin Büüsker, Hauptstadtkorrespondentin u.a. für Klima- und Energiepolitik „Deutschlandfunk“

„Anne Will“: Das ist das Thema am 26. November 2023

„Regierung in Geldnot – Wie hart trifft es Deutschland?“

Auch für 2023 will die Ampel die Schuldenbremse aussetzen. So soll der Haushalt 2023 nachträglich eine rechtlich saubere Grundlage erhalten. Wird die Bundesregierung mit diesem Vorhaben durchkommen? Eine Einigung für den Haushalt des kommenden Jahres ist noch gar nicht in Sicht. Ob bis Jahresende darüber Klarheit herrscht, das ist ungewiss. Kritik kommt von der Opposition. Muss bei sozialpolitischen Projekten wie der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld gekürzt werden, wie CDU-Chef Merz fordert? Soll die Schuldenbremse jetzt grundlegend reformiert oder ausgesetzt werden? Stehen die Milliardenförderungen etwa für Chip-Werke auf der Kippe? Schadet die Ampel mit ihrer Haushaltspolitik den Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland?

„Anne Will“: ARD-Talkshow wird Ende 2023 eingestellt

Es ist offiziell: Noch bis Ende 2023 soll Anne Will ihr Programm im Ersten durchziehen, danach ist Schluss! Nach 16 Jahren sei es für die 56-Jährige „Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“. Einen Namen oder das genaue Konzept der Nachfolge-Sendung habe der NDR bisher noch nicht bekannt gegeben.

„Anne Will“ wird von „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga übernommen

Wie die ARD Ende Juni offiziell mitteilte, wird „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“ von Anne Will übernehmen. Neben Ingo Zamperoni und Aline Abboud gehört die 54-Jährige zum Kernmoderatorenteam der „Tagesthemen“. Ihren Posten bei der Nachrichtensendung hatte Miosga bereits 2007 übernommen, damals übrigens ebenfalls von Anne Will.

Wo und wann läuft „Anne Will“ als Wiederholung?

Das sind die Wiederholungen der nächsten Ausgabe von „Anne Will“:

Montag, 27. November 2023, 0.55 Uhr (NDR)

Montag, 27. November 2023, 9.30 Uhr (phoenix)

Montag, 27. November 2023, 20.15 Uhr (tagesschau 24)

Dienstag, 28. November 2023, 2 Uhr (3sat)

Neben zeitnahen Wiederholungen aktueller Sendungen im TV bietet die ARD hier die Möglichkeit an, sich die vergangenen Folgen als Audio-Podcast herunterzuladen und anzuhören.

„Anne Will“ lief nicht immer am Sonntag

Seit 2007 moderiert Anne Will ihre Talkshow im Ersten. Damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen, nachdem Verhandlungen der ARD mit Günther Jauch zunächst gescheitert waren. Im August 2011 wurde Jauch dann aber doch als Talkshowmaster für den Sonntagabend verpflichtet, sodass Anne Will mit ihrer Sendung auf den Mittwochabend wechselte.

Nachdem Jauchs Vertrag beim Öffentlich-Rechtlichen auslief, wechselte „Anne Will“ Anfang 2016 wieder auf den Sonntagabend-Sendeplatz. „Anne Will“ ist die meistgesehene Talkshow im deutschen Fernsehen.

Das ist Anne Will

Ihre ersten journalistischen Schritte machte Anne Will neben ihrem Studium bei der Kölnischen Rundschau, bevor sie von 1991 bis 1992 ein Volontariat beim „Sender Freies Berlin“ – der ehemaligen Landesrundfunkanstalt des Landes Berlin – machte. Anschließend blieb Will dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk treu.

Bevor die gebürtige Kölnerin ihre eigene Talkshow bekam, moderierte Will von 2001 bis 2007 die Tagesthemen im Ersten. Zuvor erlangte sie große Bekanntheit, indem sie ab November 1999 als erste Frau die Sportschau moderierte.