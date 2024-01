Wer ist Caren Miosga? Alles, was ihr über die Anne Wills Nachfolgerin wissen müsst

Caren Miosga übernimmt den Sonntags-Talk nach dem „Tatort“ von Anne Will. Viele kennen sie als ehemalige „Tagesthemen“-Sprecherin. Doch wie kam Miosga eigentlich zur ARD-Nachrichtensendung? Und wo wohnt die Moderatorin derzeit? Alles, was ihr über die Anne-Will-Nachfolgerin wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wo ist Caren Miosga geboren?

Als zweite Tochter eines Maurers und späteren Diakons wurde die Fernsehmoderatorin am 11. April 1969 im niedersächsischen Peine geboren. Ihr Vater stammt aus Oberschlesien. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in der angrenzenden Kleinstadt Ilsede.

In welcher Band hat Caren Miosga gesungen?

Während ihrer Schulzeit gehörte Miosga einem Jazz-Dance-Ensemble an. Später war sie in Hannover Sängerin der Schlagerband Kurt und die Dillenberger.

Was hat Caren Miosga studiert?

Nachdem Miosga ihr Abitur absolvierte, studierte sie in Hamburg die Fächer Geschichte und Slawistik. Parallel zu ihrem Studium arbeitete die Niedersächsin als Reiseleiterin in Sankt Petersburg und Moskau. Daneben war sie auch beim Radio tätig und berichtete unter anderem für den Hörfunk aus Russland.

Wie ist Caren Miosga zu den „Tagesthemen“ gekommen?

Als Miosga ihr Studium beendete, arbeitete sie weiter als Hörfunk-Moderatorin. Zunächst für die Radiosender Radio Schleswig-Holstein, Radio Hamburg und N-Joy, später wechselte sie dann zum Fernsehsender RTL Nord. 1999 ging sie zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen und moderierte beim NDR das „Kultjournal“. Von 2003 bis zum Beginn ihrer Elternzeit war das Nordlicht zudem als Moderatorin beim Medienmagazin „Zapp“ zu sehen. Zwischen 2006 und 2007 übernahm sie die Moderation des Kulturmagazins „ttt – titel, thesen, temperamente“ bei der ARD.

Am 16. Juli 2007 löste Caren Miosga dann Anne Will ab. Damals jedoch nicht beim Sonntags-Talk nach dem „Tatort“, sondern in ihrem Posten als Sprecherin der „Tagesthemen“. Seither moderiert sie im wöchentlichen Wechsel mit Ingo Zamperoni die tägliche ARD-Nachrichtensendung. Dabei stellte die heute 54-Jährige einen Rekord auf: Sie ist seit dem 20. September 2022 die dienstälteste Sprecherin der „Tagesthemen“. Sie löste damit den vorherigen Rekordhalter Ulrich Wickert ab. Dieser moderierte das Nachrichtenmagazin von 1991 bis 2006 insgesamt 15 Jahre lang. Anlässlich dieses Jubiläums kam Wickert sogar für eine Ausgabe zurück in die Sendung und verlas die Meldung über den neu aufgestellten Rekord.

Ende Mai 2023 wurde bekannt, dass Miosga die Nachfolgerin von Anne Will für die Polit-Talkshow am Sonntag nach dem „Tatort“ wird. Konkrete Infos zur neuen Sendung gibt es bislang allerdings noch nicht.

Welche Auszeichnungen hat Caren Miosga bekommen?

Zusammen mit den Moderatoren Marietta Slomka und Peter Kloeppel erhielt Miosga 2017 jeweils eine Goldene Kamera in der Kategorie „Beste Information“. Ausgezeichnet wurden die drei Sendungen „Tagesthemen“, „Heute-Journal“ und „RTL Aktuell“.

2021 folgte eine weitere Auszeichnung für die Moderatorin: Als „Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes“ erhielt sie den Grimme-Preis.

Ist Caren Miosga verheiratet?

Die Anne-Will-Nachfolgerin ist seit 2007 mit ihrem Ehemann, dem Pathologen Tobias Grob, verheiratet.

Hat Caren Miosga Kinder?

Gemeinsam mit ihrem Mann hat Caren Miosga zwei Kinder. Die erste Tochter wurde 2006 geboren, das zweite Babyglück folgte 2010.

Wo wohnt Caren Miosga heute?

Ihren Heimatort Ilsede hat Miosga schon lange verlassen. Mit ihrer Familie wohnt sie heute in Hamburg.