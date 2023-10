Emotionaler Abschied: Caren Miosga moderierte ein letztes Mal die „Tagesthemen“

Mit diesem Abschied hat „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga wohl nicht gerechnet: Bei ihrer letzten Präsentation der ARD-Nachrichtensendung im Ersten ist sie von ihren Kollegen umringt worden.

Die 54-Jährige präsentierte am Donnerstagabend (5. Oktober) nach 16 Jahren zum letzten Mal die „Tagesthemen“ im TV-Studio auf dem NDR-Gelände in Hamburg. Sie wird im nächsten Jahr im Ersten die Nachfolgerin von Sonntags-Polittalkerin Anne Will. Sie war die dienstälteste „Tagesthemen“-Moderatorin.

Kollegen überreichen „Tagesthemen“-Moderatorin Miosga ein Geschenk

Vor, während und am Schluss der Sendung äußerten sich Kollegen wertschätzend. „Panorama“-Moderatorin Anja Reschke vor Beginn sowie die Kollegen von der Börse und dem Wetter in der Sendung wünschten ihr für den nächsten Karriereschritt alles Gute. Jens Riewa, der den Nachrichtenteil der Sendung sprach, überreichte ihr für „unendliche Sympathie und Empathie“ eine Snoopy-Figur.

Miosga sagte zu ihrem Abschied unter anderem in die Kamera: „Seien Sie nett zu Jessy Wellmer, sie ist es auch.“ Auf Miosga folgt die bisherige ARD-„Sportschau“-Moderatorin, Jessy Wellmer (43). Wann sie startet ist noch nicht bekannt.

>>Wer ist Caren Miosga? Alles, was ihr über die Anne Wills Nachfolgerin wissen müsst<<

Auch Miosgas „Tagesthemen“-Moderationskollege Ingo Zamperoni trat ins Bild und dankte der 54-Jährigen für einzigartige „Tagesthemen“-Momente. Es wurde ein Zusammenschnitt von außergewöhnlichen Szenen von Miosgas Moderationen gezeigt. Dann umringten Kollegen die Moderatorin.

dpa