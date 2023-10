Jessy Wellmer: Das ist die neue Tagesthemen-Moderatorin im Portrait

Seit Oktober 2023 ist Jessy Wellmer die neue Moderatorin der Tagesthemen in der ARD. Die gebürtige Mecklenburg-Vorpommerin ist vielen TV-Zuschauern bereits bekannt als Moderatorin der Sportschau sowie vielen weiteren Live- und Sportübertragungen. Wir stellen euch die Moderatorin vor.

So kam Jessy Wellmer zu den Tagesthemen in der ARD

In Güstrow nahe Rostock geboren absolvierte Wellmer nach einem erfolgreichen Studium in Berlin ein Volontariat beim RBB. Anschließend moderierte sie viele verschiedene Sportsendungen, unter anderem auch die Sportschau in den vergangenen Jahren. Mit Bastian Schweinsteiger war sie auch bei der Weltmeisterschaft in Katar als Moderatorin zu sehen. Nun folgte der Wechsel auf Caren Miosga bei den „Tagesthemen“ in der ARD im Oktober 2023.

Jessy Wellmer: Über ein Jahrzehnt im Sport bei den Öffentlich-Rechtlichen

Nach ihrem Studium in Berlin, welches Wellmer mit Diplom abschloss, ging sie nach Babelsberg an die Schule für elektronische Medien (ems). Damals arbeitete sie bereits beim RBB und fing auch kurze Zeit später beim ZDF-Morgenmagazin in der Sportberichterstattung an.

Von September 2014 bis zum 30. September 2023 war Wellmer die Moderatorin für die Sportschau am Sonntag. 2017 war sie dann auch die Frontfrau der Sportschau am Samstag. Auch beim RBB war sie weiterhin als Moderatorin zu sehen, unter anderem in der Sendung „11 Freunde TV“.

Jessy Wellmer: Das ist über ihren Ehemann und ihre Kinder bekannt

Ihre Familie und ihr Privatleben hält Jessy Wellmer gern aus der Öffentlichkeit. So ist zwar bekannt, dass sie mit dem 14 Jahre älteren Diplom-Biologen und Journalisten Sven Siebert verheiratet ist, zwei Kinder hat und in Berlin lebt. Doch viel mehr dringt nicht in die Öffentlichkeit.

So präsentiert sich Jessy Wellmer im Internet

Im Gegensatz zu ihren Kollegen bei der ARD tritt Wellmer so gut wie gar nicht in den sozialen Medien auf. Ihre Kollegin Judith Rakers beispielsweise freut sich über knapp 300.000 Follower bei Instagram, auch Moderatorin Lea Wagner ist hier aktiv. Auch über mögliche Hobbys oder was Wellmer in der Freizeit unternimmt, ist wenig bis nichts bekannt.

Allerdings gab sie mal in einem Podcast von Radio-Bremen-Journalist Arndt Zeigler, der unter anderem beim WDR die Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ moderiert, zu, dass sie Anhängerin von Hansa Rostock sei.

Jessy Wellmer: Ihre Kinder finden sie im TV langweilig

Mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem Sohn lebt Wellmer bislang noch in Berlin. Die Tagesthemen aber werden in Hamburg beim NDR aufgezeichnet, weshalb sie in Zukunft viel pendeln wird.

Die beiden Kinder aber werden sie wahrscheinlich auch dann nicht im TV sehen wollen. Denn in einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet Wellmer schon vor einigen Jahren: „Die schalten ab, wenn sie mich sehen. Solange der Ball rollt oder der Diskus fliegt, hängen sie vor der Glotze. Mama hingegen ist langweilig. Für mich ein Zeichen, dass es ihnen ohne mich auch gut geht.“

Jessy Wellmer: So viel verdient die Tagesthemen-Moderatorin

Wie verschiedene Quellen berichten, soll Wellmer für ihr Engagement als Sportmoderatorin etwa 8000 Euro pro Monat verdient haben. Wie viel es in Zukunft mit den Tagesthemen wird, ist hingegen nicht bekannt.

Jessy Wellmer: ARD-Reportage über Ostdeutsche und den Westen

Für die ARD drehte Wellmer vor einiger Zeit auch eine Dokumentation, die sich mit der Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland befasst. Selbst in Ostdeutschland in Güstrow nahe der Ostsee aufgewachsen, schämte sich Wellmer lange Zeit für ihre Heimat, wie sie einmal zugab. Inzwischen aber ist sie sich der Schönheit und Ruhe ihrer Heimat bewusst.

So drehte sie für die ARD die Dokumentation „Hört uns zu! Wir Ostdeutsche und der Westen“, wo sie sich mit der Gefühlslage der ostdeutschen Bevölkerung dreißig Jahre nach der Wiedervereinigung befasst. Die Dokumentation wurde im September 2023 ausgestrahlt und ist auch in der Mediathek der ARD verfügbar.