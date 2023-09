„Tagesschau“: Lachanfall, Versprecher und Co. – das sind die lustigsten Pannen

Seit jeher steht die „Tagesschau“ für das Höchstmaß an Seriosität und Professionalität. Im Gegensatz zu anderen Nachrichtenformaten bleibt das Emotionale bewusst außen vor. Doch manchmal verlieren selbst die bierernsten Tagesschau-Moderatoren die Fassung. Das kommt zwar selten vor, doch es kommt vor!

Denn: Wo Menschen am Werk sind, da passieren Fehler, da gibt es Pannen. Natürlich auch in Deutschlands bekanntester Nachrichtensendung. Vom unerwünschten Besuch, über ein herren- oder frauenloses Paar Schuhe bis hin zu technischen Pannen oder lustigen Versprechern: Hier kommen die größten Tagesschau-Pannen aller Zeiten.

Der Putzmann

Moderatorin: Susanne Daubner

Datum: 17. Februar 2000

Nanu, wer ist denn da? Während Moderatorin Susanne Daubner versucht, sich auf ihren Moderationstext zu konzentrieren, taucht hinter ihr plötzlich ein Putzmann mit „New York“-Kappe und gestreiftem Hemd auf. Dass er gerade live im deutschen Fernsehen zu sehen ist, stört ihn nicht. Hauptsache, die Arbeit ist am Ende des Tages erledigt!

Das Gerät

Moderator: Jens Riewa

Datum: 8. November 2012

Elf Uhr am Vormittag, die Nachrichten… Wirklich? Nein. Moderator Jens Riewa sieht seinen Moderationstext nicht, der Teleprompter scheint seinen Geist aufgegeben zu haben. Das quittiert er mit einer genervten Armbewegung und einem witzigen Kommentar…

„Wasser, äh: Kaffee“

Moderator: Jens Riewa

Datum: 9. November 2010

Und wieder Jens Riewa, diesmal während einer Sendung im Rahmen des ARD-Morgenmagazins. Als das Bild aus dem Tagesschau-Studio eingeblendet wird, verschließt der Moderator gerade hektisch eine Wasserflasche. Oder ist es doch Kaffee?

„Jo, bis dann, tschüss!“

Moderator: Claus-Erich Boetzkes

Korrespondent: Oliver Köhr

Datum: 23. März 2020

Noch gar nicht so lange her ist diese Panne. Moderator Claus-Erich Boetzkes spricht mit Korrespondent Oliver Köhr über die Rückholaktion für deutsche Urlauber während der Corona-Pandemie. Als das kurze Gespräch vorbei ist, verabschiedet sich Köhr natürlich. Wie sich das eben gehört.

Tennis auf dem Klo

Moderatorin: Dagmar Berghoff

Datum: April 1984

Einer der berühmtesten Tagesschau-Fails der Geschichte: Dagmar Berghoff will im Aprill 1988 den Sieg von Boris Becker beim WTC-Turnier in Dallas verkünden, da wird aus dem Tennis- plötzlich ein Klo-Turnier…

Dazu passend: Von Köpcke bis Zervakis – alle Tagesschau-Sprecher der Geschichte auf einen Blick.

Die falsche Meldung

Moderator: Marc Bator

Datum: 22. Januar 2012

Eine klassische Text-Bild-Schere, oder besser: eine Bild-Meldungs-Schere. Denn was Moderator Marc Bator in diesem Clip erzählt, passt irgendwie nicht zu dem, was das Auge sieht. Das fällt auch ihm auf.

Die Lottovorhersage

Moderator: Jens Riewa

Datum: 11. Juni 2000

Ein wirklich netter Versprecher: Nach den Lottozahlen will Jens Riewa zum Wetter überleiten und kündigt die „Lottovorhersage“ an. Dieser Part würde die Tagesschau wohl zur weltweiten Top-Sendung machen! Riewas Humor und seine selbstironische Reaktion sind wirklich zum Schmunzeln…

Müdigkeit

Moderator: Jan Hofer

Datum: 7. Juni 2009

Auch der ehemalige Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer ist nicht frei von Fehlern. Und manchmal offenbar auch müde, denn die Wettervorhersage läuft eigentlich nur einmal pro Sendung. Oder?

Die Kurden

Moderator: Jens Riewa

Datum: 4. Januar 2002

Wieder Jens Riewa, der für einen Lacher sorgt und erneut über sicht selbst lachen kann. Nach der Euro-Umstellung spricht er nicht von „Kunden“, sondern von „Kurden“.

Das Radio

Moderatorin: Susanne Daubner

Datum: 17. April 2012

Störfaktor im Nachrichtenteil der Tagesthemen: Während Susanne Daubner über die Schließung der „First Solar“-Werke spricht, geht plötzlich ein Radio an. Als dann auch noch für ein Gewinnspiel geworben wurde, kann sich die Moderatorin das Lachen nicht mehr verkneifen.

Der Abbruch

Moderatorin: Simone von Stosch

Datum: 6. Januar 2015

Das war eine ungewöhnlich kurze Tagesschau: Ein Mitarbeiter hatte versehentlich den Sendeablauf der Ausgabe vom Vortag geladen, so dass es zu den Meldungen keine passenden Illustrationen gab. Deshalb musste Moderatorin Simone von Stosch die Ausgabe nach wenigen Sekunden abbrechen.

„Trainer Guiardola“

Moderatorin: Linda Zervakis

Datum: 18. Mai 2014

Manchmal ist es aber auch einfach ein Kreuz mit Namen. Als Linda Zervakis über Pep Guardiola, den Ex-Trainer des FC Bayern sprechen will, kommt eine etwas verunglückte Kreation dabei heraus.

Ebenso sehenswert: Die schönsten Sportmoderatorinnen Deutschlands.

Das Funkloch

Unsere Schalte zum Anti-Funkloch-Treffen des Bundeskabinetts in #Meseberg wurde leider unterbrochen. Der Grund: offenbar ein Funkloch. pic.twitter.com/kQWqHAI42S — tagesschau (@tagesschau) November 18, 2019

Moderator: Claus-Erich Boetzkes

Reporterin: Kristin Becker

Datum: 18. November 2018

Eine Schalte zum Anti-Funkloch-Treffen des Bundeskabinetts endet womit? Genau: mit dem Abbruch – aufgrund eines Funklochs…

Frauenlose Schuhe

View this post on Instagram A post shared by tagesschau (@tagesschau)

Moderatorinnen: Caren Miosga und Susanne Daubner

Datum: 10. Juli 2019

Zwei Frauen und ein einsames Paar Schuhe – durchaus ein ungewohntes Bild. Als die Kamera im Studio der Tagesthemen von Caren Miosga zu Susanne Daubner herüberschwenkt, sieht ganz Deutschland, dass mindestens eine der beiden Moderatorinnen barfuß ihre Arbeit macht.

Autos, Honorare, Bitcoins und Immobilien

Moderatoren: Jan Hofer, Claus-Erich Boetzkes

Datum: 19. August 2019

Da waren die Mikrofone wohl noch an: Claus-Erich Boetzkes hatte gerade die 15-Uhr-Nachrichten vorgetragen, als Jan Hofer um 15.07 Uhr ins Studio kam, um als nächstes auf Sendung zu gehen. In dem Glauben, dass sie niemand hören kann, plauderte Boetzkes munter drauf los – und es entwickelte sich eine amüsante Unterhaltung über Autos, Honorare, Bitcoins und Immobilien…

Frisurentausch

Liebe ⁦@Tagesschau⁩ , wer hat das Hintergrundbild für ⁦@Tagesschroeder⁩ rausgesucht? Schicke Frisur! pic.twitter.com/k9cqzdwLH9 — Melanie Ahlemeier (@MelanieAhlemeie) August 20, 2020

Moderator: Thorsten Schröder

Datum: 20. August 2020

Als Thorsten Schröder in der 20-Uhr-Ausgabe einen Bericht über den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron anmoderieren will, ist der Sprecher plötzlich mit ungewohnter Langhaarfrisur zu sehen. Schröder, sonst eher mit grauen Kurzhaarfrisur bekannt, hatte Macrons Ehefrau Brigitte, die mit ihrem Ehemann und Merkel auf dem Foto im Hintergrund zu sehen war, fast komplett verdeckt – nur ihre Haare waren noch zu sehen, das aber wiederum genau auf Schröders Kopf.

Der Wurm in der Technik

Moderator: Claus-Erich Boetzkes

Datum: 29. Dezember 2020

„Also, wenn einmal der Wurm drin ist, dann ist er richtig drin“, das war das Resümee von Moderator Claus-Erich Boetzkes, nachdem ihn die Technik in einer der letzten Tagesschau-Sendungen 2020 komplett im Stich ließ.

Denn erst kamen überhaupt keine Einspieler, dann die falschen und schließlich fehlte der Ton. Dass Boetzkes zwischendrin fragte „Oder sind wir überhaupt auf Sendung?“, spricht Bände darüber, dass selbst ein routinierter Nachrichtensprecher vom kompletten Ausfall der technischen Unterstützung überrascht werden kann. Das Ergebnis: Die Sendung wure abgebrochen.

Lachanfall von Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner

Moderatorin: Susanne Daubner

Datum: 27. September 2023

Ein Morgenmuffel ist Susanne Daubner offenbar nicht. In der Frühausgabe der Tagesschau musste die Moderatorin so sehr lachen, dass sie für ihre erste Meldung vier Anläufe brauchte. Tausende Zuschauer lachten mit.

Eine launige Überleitung des ARD-Morgenmagazin-Teams Anna Planken und Sven Lorig brachte die 62-Jährige völlig aus dem Konzept. Schon vor der Begrüßung „Guten Morgen, meine Damen und Herren“, kicherte sie und musste pausieren: „Entschuldigung“. Erst nach vier Anläufen klappte es dann doch noch mit der Moderation.

Dann der erste Versuch, eine Nachricht zum Chemiegipfel vorzulesen, zunächst ganz gefasst: „Bundeskanzler Scholz trifft sich …“ Doch keine Chance – wieder übermannte sie das Lachen: „Oh Gott“, prustete sie dazwischen und versuchte sichtbar, die Fassung wiederzugewinnen.

Als Moderator Lorig danach fragte, ob er schuld an dem „Lachflash“ sei, sagte Daubner nur trocken: „Ja.“ Lorig entschuldigte sich mit Kniefall und Hand-Herz bei Daubner. Sie habe sich super wieder gefangen, so das Team.

Die Tagesschau ist die Nachrichten-Sendung Nummer eins in Deutschland. Jeden Abend wird die Hauptausgabe mit ihren bekannten Moderatoren um 20 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Die erste Sendung flimmerte am 26. Dezember 1952 über die Bildschirme. Damals gab es zunächst nur drei Ausgaben pro Woche: montags, mittwochs und freitags. Seit dem 3. September 1962 ist die Tagesschau täglich zu sehen.