Wasserrutschen statt Eheglück: Oliver Pocher moderiert die „RTL Wasserspiele“ am 21. Oktober

Pech in der Liebe, Glück im Spiel! Auch wenn Oliver Pocher und seine Frau Amira erst im August bekannt gaben, sich getrennt zu haben, zeigt sich der Entertainer schon bald wieder in den „RTL-Wasserspielen“ als gut gelaunter Bademeister, der das Sagen hat. Zusammen mit Laura Papendick und Jan Köppen wird er die Zuschauer durch die actionreiche Spielshow führen.

Acht mutige Promis schmeißen sich in der Gute-Laune-Sendung in die Badesachen und springen ins wilde Nass. Dieses Mal geht es für die Kandidaten auf die kanarische Urlaubsinsel Teneriffa, genauer gesagt in den Siam Park, welcher laut RTL in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge zum besten Vergnügungspark der Welt gekürt wurde. Inmitten des Wasserparks müssen die Teilnehmenden ihr Können in acht Spielen unter Beweis stellen.

Wer bei den RTL-„Wasserspielen“ mit Oliver Pocher dabei?

An den Start gehen in diesem Jahr Profi-Tänzer Zsolt Sándor Cseke, Playmate ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Julia Römmelt, Entertainer Filip Pavlovic, Model und Reality-Star Cecilia Asoro, Fitness Coach Fernanda Brandao, Bachelor Dominik Stuckmann, Reality-Star Elena Miras und Ex-Handballprofi Michael „Mimi“ Kraus.

>>“Ich finde es so fucking geil“: Oliver Pocher holt auf dem Parookaville 2023 Luke Mockridge auf die Bühne<<

Die Promis und Influencer müssen dann unter anderem mit bis zu 80 km/h durch die gigantische Turborutsche inklusive freiem Fall abwärts schießen oder in meterhohen Wellen schwimmen. Am Ende kann es jedoch nur einen geben, der die Show gewinnt.

Wann werden die „Wasserspiele“ mit Oliver Pocher bei RTL gezeigt?

Zusehen ist das feucht-fröhliche Spektakel am Samstag, den 21. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL.

Liebhaber von Spaßbädern werden bereits wissen, dass es sich beim Siam Park um den größten Wasserpark der Welt handelt. Highlights des Parks mit 29 Wasserrutschen ist wohl der „Tower of Power“ mit 28 Meter freiem Fall. Eine weitere Attraktion ist das Wellenbecken mit Wellen von bis zu vier Metern Höhe. Außerdem interessant: Das Wasser aus den Rutschen des Parks wird zur Bewässerung der Pflanzen genutzt und es gibt eine eigene Wasseraufbereitungsanlage.