„Ich finde es so fucking geil“: Oliver Pocher holt auf dem Parookaville 2023 Luke Mockridge auf die Bühne

Ein eher ungewöhnlicher Act erwartete Parookaville-Besucher am Samstagnachmittag auf der Bill’s Factory: Unter dem Namen „Pocher & Friends“ trat Comedian Oliver Pocher zusammen mit dem Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi auf und heizte dem feierwütigen Publikum mit einer DJ-Set der etwas anderen Art ordentlich ein. Tonight News hat sich den Act nicht entgehen lassen. Hier erfahrt ihr, wie der Auftritt des Kult-Moderators ablief.

Nur wenig über das Set Oliver Pocher auf dem Parookaville 2023 bekannt

Obwohl Pocher hierzulande mittlerweile Kultstatus genießt, reichte es für einen Auftritt auf der Mainstage des Parookavilles dann noch nicht. Stattdessen legte der Comedian zusammen auf der Bill’s Factory auf. Diese Stage gehört jedoch zu den größeren auf dem Festival.

Über den Auftritt des 45-Jährigen wurde im Vorfeld wenig bekannt gegeben. Weder auf der Instagram-Seite des Parookavilles noch auf der des Comedians wurde das DJ-Set groß im Vorfeld beworben. Der Name „Pocher & Friends present Best of 90’s“ ließ jedoch vermuten, was Anwesende erwartete. Trotz der Geheimnistuerei standen kurz vor dem Act des Entertainers viele Menschen vor der Festivalbühne.

Von Jan Christian Zeller, der zwischen den Performences der Künstler auf der Bill’s Factory auflegte, wurde der Auftritt des Kult-Comedians pünktlich um 15.15 Uhr angekündigt. Unter Klatschen und Jubel, betraten Pocher und Moderator Mola Adebisi unter Begleitung der 90er-Hymne „Freed von Desire“ die Bühne. „Wer mag die 90er“, fragte Pocher lautstark die Menge und begab sich rasch ans Mischpult, um sich um die Musik zu kümmern. Derweil heizte Adebisi das Publikum ein und fordert dieses dazu auf, die Hände in die Luft zu heben. Die Anwesenden kamen den Bitten des Moderators freudig nach und hatten sichtlich Spaß an der Sache.

Oliver Pocher unterhält das Publikum auf dem Parookaville 2023

Die weitere Performence folgte einem ähnlichen Muster: Während Pocher am DJ-Pult die Knöpfe bediente und EDM-Remixe von allseits bekannten 90er-Hits spielte, welche von „Sing Halleluja“ (Dr. Alban) über „Be my Lover“ (La Bouche) bis hin zu Rocksongs wie „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana reichten, interagierte Adebis mit den Festival-Besuchern und wollte mal ihre Stimme hören oder mal, dass sie ihre Arme von links nach rechts bewegen.

Wie man es von Pocher nicht anders hätte erwarten können, gab es während des Acts immer mal wieder kleine Comedy-Einlagen. So forderte Adebisi das Publikum einmal dazu auf, den Songtext von „I want it that way“ von den Backstreet-Boys mitzusingen. Obwohl dieses lautstark mitsang, unterbrach Pocher das Spiel mit einem „Ich höre gar keine Reaktion“ und drehte die Musik seines Sets lauter. Der ein oder andere Lacher des Publikums blieb da nicht aus.

Luke Mockridge tritt das erste Mal auf dem Parookaville auf

Während die Anwesenden freudig feierten, kündigte der Pocher an, dass sie sich noch auf einen Überraschungsgast freuen dürfen. Um das Publikum nicht ganz im Dunkeln tappen zu lassen, gab der Entertainer den Festivalgängern kleine Tipps: „Er hat ein Klavier dabei“. Und: „Ich hätte nie gedacht, dass er beim Parookaville spielt.“ Wenige Minuten später war klar, dass der 45-Jährige niemand anderen als den Komiker Luke Mockridge meinte.

Mit den Worten „Keiner spielt die 90er besser“ holte Pocher seinen Comedy-Kollegen samt Klavier auf die Bühne. „Es ist mein erstes Mal auf dem Festival“, begrüßt Mockridge die Zuhörenden. „Ich finde es so fucking geil.“ Natürlich hatte sich der 34-Jährige für sein Debüt auf dem Parookaville etwas ganz besonderes einfallen lassen: Auf dem Klavier spielte er bekannte Lieder aus den 90ern, während das Publikum diese mit Gesang begleiten sollte. Die Liederauswahl fiel dabei wie erwartet skurril aus: So kam es, dass er die Menge plötzlich den Barbie-Song oder das Titellied der Gummibärenbande lautstark grölte. Die folgende Pocher-Mockridge Performence von „I want it that way“ sorgte ebenfalls für breites Grinsen auf den Mündern des Publikums.

Für Gelächter sorgte auch der Abschied des Überraschungsgastes: Mit einem Stagedive verabschiedete sich Mockridge von allen Anwesenden, ehe er die Bühne nach der obligatorischen Umarmung mit Pocher und Adebisi sowie einem lautstarken Applaus des Publikums wieder verließ.

In den letzten Minuten seines Sets gab Pocher dann noch einmal alles und brachte die Menge mit besonders schnellen und basslastigen Remixen von Song wie „Zombie“ von The Cranberries und „Insomnia“ von Faithless zum Beben. Damit war die Zeit von Pocher und Adebisi auf der Bühne vorbei. „Danke, dass ihr den Spaß mitgemacht hat“, bedankte sich der Comedian zum Schluss bei allen Anwesenden und machte Platz für den folgenden Act auf der Bill’s Factory. Bei diesem handelte es sich um niemand Geringeres als Ski Aggu. Wie die Performence des Mega-Stars abblief, erfahrt ihr hier.

Das verbindet Oliver Pocher mit dem Parookaville

Wer glaubt, dass Oliver Pocher ein völlig unpassendes Booking für das Festival in Weeze war und dass den Entertainer nichts mit der EDM-Szene verbindet, der irrt sich. Denn was die wenigsten wissen: Während seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann jobbte der gebürtige Hannoveraner bei mehreren Radiosendern und in Diskotheken als DJ. Obwohl sich Pocher in den folgenden Jahren einen Namen als Comedian und Moderator verschiedener Unterhaltungsshow machte, blieb er dem Mischpult treu. In den frühen 2010ern versuchte sich der 45-Jährige an einer Karriere als Disc-Jockey aufzubauen. Anfang 2014 brachte er seinen ersten Dance Track „This Is EDM (feat. Clyde Trevor)“ heraus und legte bei mehreren Events auf. Der große Erfolg blieb allerdings aus.

Doch das sollte keinen Bruch in Pochers Passion zur elektronischen Tanzmusik darstellen. So bekennt sich der Entertainer dazu, leidenschaftlicher Fan des Parookavilles zu sein und hatte auf dem Festival sogar sein erstes Date mit seiner heutigen Frau Amira. Bereits 2017 legte er erstmals kurzzeitig einen DJ-Auftritt auf dem Festival hin. In den kommenden Jahren war der Comedian immer wieder zu Gast auf dem Mega-Event in Weeze, wie zuletzt 2022. Dort feierte er mit Mola Adebisi und Bloodhound-Gang-Mitglied Evil Jared beim Auftritt von Scooter, später waren alle vier gemeinsam im Backstage-Bereich unterwegs.