Ski Aggu will beim Parookaville 2023 gar nicht mehr von der Bühne gehen

„Oh, bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung“, trällert es derzeit aus zahlreichen Radios und Musikboxen. Das gleichnamige Lied von Rapper Ski Aggu und Joost Klein führte wochenlang den ersten Platz der deutschen Single-Charts an. Dass der Remix des Songs von Kult-Comedian Otto Waalkes zum Zeitpunkt des Parookavilles einen Platz nach unten gerutscht ist, scheint der Popularität des Berliners mit der Skibrille keinen Abbruch getan zu haben.

Abertausende Fans kamen am Sonntagnachmittag zur Bill’s Factory, um beim Auftritt des Blondschopfes dabei zu sein. Auch Tonight News ließ sich die Performence des Mega-Stars nicht entgehen. Hier erfahrt ihr, was Fans erwartete und wie die Stimmung war.

Tausende Fans warten auf Ski Aggu beim Parookaville 2023

Noch während Oliver Pocher sein vorangehendes DJ-Set spielte, füllte sich die Bill’s Factory mit Fans von Ski Aggu. Zu erkennen waren an die an ihren Skibrillen, dem Markenzeichen des Berliner Künstlers. Je näher es auf Aggus Auftritt zuging, desto voller wurde es. Wenige Minuten vor der Performence war die Bühne so gut besucht, dass es kaum noch möglich war, sich zu bewegen. Obwohl sich Festivalgänger an Festivalgänger reihte, war die Stimmung unter den Fans ausgelassen: Sie lachten, tanzten, freuten sich und riefen dabei immer wieder den Namen ihres Idols. „Bitte, Aggu, bitte“, schrien sie.

Nach einigen Minuten des Anfeuerns kam der Rapper der Bitte der Festival-Besucher dann endlich nach. Begleitet von der Musik seines Hit-Songs „Disco Party Sahne“ trat er auf die Bühne und brachte die Masse zum Ausrasten. Mädchen warfen ihre Hände in die Luft und kreischten, während Männer ihre Fäuste zu Ballen formten und diese aufregt nach vorne und hinten bewegten. Wie im Chor sang das Publikum das Lied des Künstlers mit.

Dann wurde es kurz ruhig. „Ich freue mich riesig hier zu sein, Parookaville“, begrüßte der Rapper die Anwesenden und heizte sie weiter an: „Wer ist hier, um richtig durchzudrehen?“. Mit aufgeregten Sprüngen und lauten Schreien antwortete das Publikum eindeutig auf seine Frage.

Parookaville 2023: Ski Aggu bietet Fans eine Mischung aus Gesang und Show

Damit startete Aggus Performence erst richtig. Wie für den Berliner üblich, gehört auch eine Menge Show und eine große Portion Humor mit zu seinem Auftritt. Wer den angeblich 19-jährigen Künstler verfolgt, weiß, dass er sich und sein Auftreten alles andere als ernst nimmt und sich gerne inszeniert. Während seines Acts forderte er das Publikum daher immer mal wieder zu kleinen Challenges auf.

So auch direkt am Anfang, als er die Menge dazu aufrief, einen Moshpit zu bilden. Schließlich habe Deutschland „ein Moshpit-Problem“, das er zusammen mit den Besuchern des Parookavilles lösen wollte. In einer anderen Show-Einlage sollten Fans ein Stück Müll vom Boden des Festivals aufheben und dieses auf sein Kommando in Richtung Bühne werfen. Die Stage verwandelte sich daraufhin in ein Schlachtfeld aus Müll und Unrat.

Die Stimmung der Anwesenden hätte nicht ausgelassener sein können. Alle hatten sichtlich Spaß an der Darbietung ihres Idols. Kaum eine Person tanzte in den ersten Reihen der Bill’s Factory nicht zu den Liedern des Künstlers.

Ski Aggu überzieht Auftritt beim Parookaville 2023

Da schöne Dinge oft nur von kurzer Dauer sind, neigte sich der Auftritt von Ski Aggu rasch dem Ende zu. Ehe sich der Künstler und sein Publikum versehen konnten, war es 17 Uhr –hier hätte der Act eigentlich enden sollen. Doch weder der Berliner noch die Anwesenden wollten zu diesem Zeitpunkt Abschied voneinander nehmen.

Außerdem fehlte noch eine ganze entscheidende Sache: Der Song „Friesenjung“. Den wollte Ski Aggu erst gar nicht spielen. Doch unter Bitten des Publikums bat der Rapper ihnen einen Deal an: „Erst spiele ich meinen Lieblingssong ‚Broker‘ und wenn ihr euch gut dabei anstellt, dann spiele ich noch ‚Friesenjung‘ für euch.“ Mit einem lautstarken „Deal“ ließ sich das Publikum auf das Angebot ein und gab trotz Regenschauer alles, damit Aggu seinen Nummer 1-Song spielte.

Wie hätte es anders sein können, performte Aggu dann doch noch „Friesenjung“. Die Masse zeigte währenddessen noch einmal wie viel Energie in ihr steckte und hüpfte, jubelte und sang mit aller Kraft den Liedtext mit. Doch von der Bühne ging Ski Aggu dann immer noch nicht. Stattdessen wollte er noch unbedingt seinen neuen Song „Mietfrei“ auf der Bühne performen.

Parookaville: Verantwortlicher will Ski Aggu von der Bühne holen

Dem Bühnen-Management schien das lange Überziehen allerdings gar nicht zu gefallen und stürmte auf die Bühne, um Aggu daran zu erinnern, dass nach ihm auch noch andere Künstler auftreten werden. Der Berliner nahm die Warnung des Verantwortlichen jedoch gelassen. Locker nahm er das Crew-Mitglied in den Arm und zusammen tanzten beide zu einem weiteren Zugabe-Song.

Dann hieß es aber wirklich Abschied nehmen. Nachdem der Berliner seinen Fans noch eine Runde Bier ausgab, sagte er allen Anwesenden auf Wiedersehen. „Ich liebe auch bis zum nächsten Mal“, rief er in die Menge, während er unter gewaltigem Applaus von der Bühne verschwand und seine Fans mit einem breiten Grinsen im Gesicht zurückließ.