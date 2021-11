Gute Nachrichten für alle Fans von Jay-Z: Der Rap-Superstar und Unternehmer hat sich einen Instagram-Account zugelegt.

Der 51-Jährige veröffentlichte am Dienstag seinen ersten Post – ein Filmplakat des Netflix-Westerns „The Harder They Fall“, für den Jay-Z den Soundtrack geschrieben hat und als Produzent tätig war.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von JAY-Z (@jayz)

Auch eine passende Story mit einem Countdown zur Netflix-Premiere lud er hoch. Der starbesetzte Western steht seit Mittwoch beim Streamingdienst zur Verfügung.

Instagram-Account von Jay-Z geht steil

Als Profilbild stellte der Rapper ein Jugendfoto von sich ein, auf dem er mit einer auffälligen Goldkette zu sehen ist. Dies in Verbindung mit der „The Harder They Fall“-Ankündigung reichte vielen Fans offensichtlich, um den neuen Kanal zu abonnieren: Der verifizierte Account sammelte in weniger als einem Tag über eine Million Follower.

Jay-Z, der bürgerlich Shawn Carter heißt, hatte das soziale Netzwerk bisher gemieden. Seit 2008 besitzt er allerdings einen Twitter-Account – mit dem er niemandem folgt. Das ist bei Instagram übrigens anders. Dort folgt er nur einer einzigen Person: seiner Ehefrau Beyoncé.