Bonnie Strange zeigt sich gerne mal nackt. Der Ästhetik wegen, wie die 32-Jährige sagt. Jetzt hat sich der Instagram-Star für den Playboy ausgezogen und verrät im Interview, was sie mit dem Titelcover vor hat und welchen Typ Mann sie überhaupt nicht leiden kann.

Bonnie Strange hat klare Vorstellungen von ihrem Leben. „Mein großer Traum war es schon immer, irgendwann ein riesiges Haus in einer warmen Gegend zu haben, mit einer Rondelleinfahrt, wo man auf der Treppe stehen und Leuten zum Abschied winken kann. Und in der Eingangshalle“, so sagt Strange im Interview mit dem Magazin, „hängt ein großes Bild von mir: mein Playboy-Cover.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Und mit ihrem Shooting für die Dezember-Ausgabe 2018 ist die 32-Jährige ihrem Traum wieder einen Schritt näher gekommen. In einem schwarzen Badeanzug mit seeehr tiefem Ausschnitt räkelt sie sich „oben ohne“ auf dem Playboy-Cover. Genau das habe sie schon immer gewollt. Oder wie Strange es sagt: „Ich finde das so geil!“

Und Bonnie Strange ist nicht allein, wir haben eine Übersicht mit deutschen Promis, die nackt für den Playboy posierten:

Nicht so prall findet das Model indes Männer, „die den ganzen Tag trainieren und nur ihr Aussehen im Kopf haben. So Typen, die sich beim Sex im Spiegel anschauen.“

Das sei „ekelhaft“, wie sie sagt. Viel eher stehe sie auf richtige Nerds oder Männer, „die von Natur aus cool sind“. Dazu gehören für sie Intelligenz, Humor und „die alte Schule“. Eben Kerle, die ihr auch mal die Tür aufhalten.

Bleibt die Frage: Wer würde ihr angesichts solcher Bilder nicht gerne die Tür aufhalten?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Ich kann die Einbettung solcher Inhalte auch über die Datenschutzseite blockieren:

zur Datenschutzseite Beitrag laden Instagram-Beiträge immer entsperren

Bonnie Strange ist nicht die erste deutsche Prominente, die sich nackt für den Playboy fotografieren ließ. Schaut euch in unserer Übersicht an, welche deutsche Promi-Dame ebenfalls schon den Schritt wagte.

Weitere Motive von Bonnie Strange im Playboy gibt es exklusiv unter: https://www.playboy.de/stars/bonnie-strange.