Grammys 2024: Taylor Swift bricht Rekord und kündigt neues Album an

Am Sonntagabend fand in Los Angeles zum 66. Mal die Verleihung der Grammy Awards statt. Der Preis gilt als die höchste internationale Auszeichnung für Künstler und Aufnahmeteams.

US-Superstar Taylor Swift stellte mit ihrem vierten Grammy in der Kategorie „Album des Jahres“ am Sonntagabend einen neuen Rekord auf. Zuvor teilte sie sich gemeinsam mit Frank Sinatra, Stevie Wonder und Paul Simon mit jeweils drei Grammys in der Kategorie den Platz an der Sonne, nun aber steht die 34-Jährige allein an der Spitze.

Taylor Swift kündigt neues Album „Tortured Poets Department“ an

Bei ihrer Dankesrede hatte die Sängerin eine Überraschung für ihre Fans parat: „Ich weiß, dass die Art und Weise, wie die Recording Academy abgestimmt hat, ein direktes Spiegelbild der Leidenschaft der Fans ist“, begann Swift, ehe sie ausführte: „Also möchte ich mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich in den vergangenen zwei Jahren vor euch geheim gehalten habe: Nämlich, dass mein brandneues Album am 19. April erscheint.“

Ehe sie sich mit großem Dank an die Fans von der Bühne verabschiedete, kündigte Swift eine weitere Sache an: Dass sie gleich hinter der Bühne das Cover ihres neuen Albums „Tortured Poets Department“ posten werde. Den Post samt Cover seht ihr hier:

All’s fair in love and poetry… New album THE TORTURED POETS DEPARTMENT. Out April 19 🤍https://t.co/WdrCmvLHyA 📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/CCPhmSZ2UD — Taylor Swift (@taylorswift13) February 5, 2024

Taylor Swift tritt im Sommer 2024 in Gelsenkirchen auf

Bereits am Mittwoch nach den Grammys geht es für die Sängerin mit ihrer „The Eras“-Tour weiter – zunächst in Japan und in Australien, ehe sie im Mai nach Europa kommt.

Auch in Nordrhein-Westfalen macht Swift Halt. Am 17., 18. und 19. Juli 2024 gibt sie gleich drei Konzerte in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Alle Infos zu den Konzerten findet ihr hier!

