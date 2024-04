Die „Let’s Dance“-Profis Patricija und Alexandru Ionel erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs! Das verkündeten die beiden in einem Instagram-Video am späten Mittwochabend. Während Alexandru derzeit bei „Let’s Dance“ mit Sophia Thiel übers Parkett fegt, tanzt bei Patricija ein Baby Nummer zwei im Bauch.

Patricija und Alexandru Ionel erwarten Nachwuchs

Im Januar 2022 kam ihr erstes Kind, Söhnchen Noelis, zur Welt und nun wächst die Familie weiter. „Es ist so besonders für uns, dass unser kleines Wunder während der „Let’s Dance“-Staffel in meinem Bauch heranwächst und uns durch diese aufregende Zeit begleitet. Jeder Schritt, den wir machen, wird von der Liebe und dem Glück unseres kommenden Familienmitglieds begleitet“, erklärt Patricija strahlend in einem Video:

Die Freude bei den Ionels könnte größer nicht sein. „Langsam konnte ich mein Bäuchlein nicht mehr einziehen“, offenbart die gebürtige Litauin. Damit wächst die „Let’s Dance“-Familie weiter, denn erst vor kurzem wurden die Tanzprofis Renata und Valentin Lusin frischgebackene Eltern. Und ein weiteres „Let’s Dance“-Baby bahnt sich an: Auch Christina Luft und Luca Hänni werden Eltern.

Tanzpause für Patricija und Alexandru?

Wer Patricija kennt, weiß: Die leidenschaftliche Tänzerin lässt sich so schnell nicht bremsen. Im November 2021 nahm sie nämlich im achten Monat an der Weltmeisterschaft im Showdance Professionals Standard teil und belegte mit Alexandru den zweiten Platz.

Bis vor kurzem war die Profitänzerin ebenfalls noch Teil der aktuellen Staffel „Let’s Dance“. Sie tanzte gemeinsam mit Unternehmer Tillman Schulz. Das Paar musste jedoch nach der zweiten Show die Tanzfläche verlassen.

So gerne Patricija auch länger bei „Let’s Dance“ dabei gewesen wäre, genießt sie die Zeit der Schwangerschaft jetzt wohl in vollen Zügen. Ihr Ehemann tanzt weiter mit Sophia Thiel.

