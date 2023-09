„Let’s Dance“-Traumpaar Luca Hänni und Christina Luft hat heimlich geheiratet

Vom „Let’s Dance“-Parkett bis zur Ehe in drei Jahren: Der Schweizer Sänger Luca Hänni (28, „There for you“) und die Tänzerin Christina Luft (33) haben geheiratet. „Mrs. & Mr. Hänni“ schrieben sie am Donnerstag auf ihren Instagram-Accounts – und teilten Fotos von der Hochzeit. Die Braut trug ein klassisches weißes Kleid, der Bräutigam einen hellbraunen Anzug. Zu den Gratulanten auf Instagram gehörten viele „Let`s Dance“-Teilnehmer, unter anderem Anna Ermakova, Ekaterina Leonova („Ekat“) und Rurik Gislason.

Wie RTL auf der Internetseite von „Let’s Dance“ mitteilte, haben Hänni und Luft bereits am 22. August im engsten Familienkreis in Italien geheiratet. „Eine schönere und familiärere Hochzeit hätte es für uns nicht sein können. Wir haben mit unseren Liebsten jeden Moment genossen“, sagt das Paar laut Mitteilung.

Der Sänger aus der Schweiz lernte die deutsche Profitänzerin mit kirgisischen Wurzeln als „Let’s Dance“-Kandidat kennen. Dort belegten sie 2020 gemeinsam den dritten Platz. Die Beziehung habe sich erst nach dem Showfinale entwickelt, erzählten beide später. Sie leben gemeinsam in einem jüngst neu erbauten Haus in der Schweiz.

Hänni hatte 2012 „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen und 2019 beim Eurovision Song Contest für die Schweiz Platz vier geholt.

dpa