Das hat man sich im Hause Ferchichi sicher auch nicht vorstellen können. Vier Kinder haben Bushido und seine Frau Anna-Maria bereits, zudem hat sie noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Nun kommen noch mal drei Mädchen hinzu. Nur noch wenige Tage, dann ist Anna-Maria im neunten Monat ihrer Schwangerschaft angekommen.

Und damit kurz davor, die Kinder auch zur Welt zu bringen. Nachdem es zunächst noch hieß, eines der Mädchen werde es wahrscheinlich nicht schaffen, konnte sich die Lage in den vergangenen Wochen mehr und mehr stabilisieren. Aktuell sieht alles danach aus, dass Anna-Maria alle drei Kinder gesund zur Welt bringen wird. Alles andere als eine leichte Aufgabe, wenn man sich den XXL-Bauch der 39-Jährigen anschaut. Auf Instagram postete sie kürzlich ein beeindruckendes Vorher-Nachher-Foto:

Doch im Hause Ferchichi herrscht Zuversicht. „Bild“ verriet Anna-Maria: „Den Kindern geht es gut, das Blatt hat sich komplett gewendet. Stand jetzt sind alle Babys stabil, versorgt und kommen hoffentlich gesund zur Welt.“

Auch Vater Bushido, bürgerlich Anis Mohamed Youssef Ferchichi, kann seine Vorfreude nicht mehr zurückhalten, weiß aber um den harten „Job“, den seine Frau aktuell verrichtet. „Ich würde um nichts in der Welt mit dir tauschen wollen, aber im Kinder bekommen bist du ja gut“, so der Rapper zu seiner Angebeteten.

Doch ein wenig mehr als nur „Kinder bekommen“ ist es dann schon, was Anna-Maria Ferchichi die vergangenen acht Monate geleistet hat und noch leisten wird. „Nur noch ein paar Tage und ich bin im 9. Monat. Der Sport hat mir dabei geholfen, ohne Schmerzen durch diese körperlich belastende Zeit zu kommen! Drei Babys auszutragen, ist ein Phänomen für mich und so ganz kann ich es immer noch nicht realisieren“, schreibt sie in einer Instagram-Story.

